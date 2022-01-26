تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الفراعنة يقهرون الأفيال.. مصر تهزم كوت ديفوار وتبلغ دور الثمانية في أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220126/قائد-البحرية-الإيرانية-سلاحنا-أصبح-قوة-حاسمة-في-مختلف-المجالات-بالمنطقة-1057213895.html
قائد البحرية الإيرانية: سلاحنا أصبح قوة حاسمة في مختلف المجالات بالمنطقة
قائد البحرية الإيرانية: سلاحنا أصبح قوة حاسمة في مختلف المجالات بالمنطقة
صرح قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن سلاح البحرية في بلاده أصبح قوة حاسمة بالمنطقة في مختلف المجالات. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T18:21+0000
2022-01-26T18:25+0000
القوات البحرية الإيرانية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/80/1022738094_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8a3f86a1f0323837efbf5d31b40b89e6.jpg
جاءت تصريحات الأدميرال ايراني في كلمة أدلى بها خلال مهرجان الأناشيد العام للقوة البحرية بمدينة مشهد، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني إن: "الأعداء اليوم يحاولون إخراجنا من الساحة، لكن حلمهم هذا سيقبر معهم".وأشاد إيراني بالمناورات البحرية المشتركة-2022 التي أجريت يوم الخميس الماضي بمشاركة قطع بحرية وطيران تابعة للقوات البحرية الايرانية والروسية والصينية في منطقة شمال المحيط الهندي.وعن هذه المناورات قال قائد القوة البحرية: "في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتثبيت أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية".واعتبر أن هذه الدول قدمت أنموذجا يتمثل في أن تقف الدول إلى جانب بعضها بعضا مع التزام الاحترام لإرساء الأمن في العالم.وأوضح أن بلاده تسعى للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة كل عام، لرفع راية إيران في مختلف بحار العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزيرا-خارجية-قطر-وإيران-يبحثان-تعزيز-التعاون-وآخر-المستجدات-في-المنطقة-1057191638.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/80/1022738094_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c4cf9175c7789ed5b11dcf130b41abd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات البحرية الإيرانية, إيران

قائد البحرية الإيرانية: سلاحنا أصبح قوة حاسمة في مختلف المجالات بالمنطقة

18:21 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 18:25 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
صرح قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن سلاح البحرية في بلاده أصبح قوة حاسمة بالمنطقة في مختلف المجالات.
جاءت تصريحات الأدميرال ايراني في كلمة أدلى بها خلال مهرجان الأناشيد العام للقوة البحرية بمدينة مشهد، بحسب وكالة "إرنا".
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان تعزيز التعاون وآخر المستجدات في المنطقة
10:53 GMT
وقال المسؤول الإيراني إن: "الأعداء اليوم يحاولون إخراجنا من الساحة، لكن حلمهم هذا سيقبر معهم".
وأشاد إيراني بالمناورات البحرية المشتركة-2022 التي أجريت يوم الخميس الماضي بمشاركة قطع بحرية وطيران تابعة للقوات البحرية الايرانية والروسية والصينية في منطقة شمال المحيط الهندي.
وعن هذه المناورات قال قائد القوة البحرية: "في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتثبيت أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية".
واعتبر أن هذه الدول قدمت أنموذجا يتمثل في أن تقف الدول إلى جانب بعضها بعضا مع التزام الاحترام لإرساء الأمن في العالم.
وأوضح أن بلاده تسعى للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة كل عام، لرفع راية إيران في مختلف بحار العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية