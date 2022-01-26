https://arabic.sputniknews.com/20220126/قبل-لقاء-الإماراتالاتحاد-السوري-لكرة-القدم-ينشر-بيانين-عن-عثمان-والجوازات-المنسية-1057170669.html

قبل لقاء الإمارات...الاتحاد السوري لكرة القدم ينشر بيانين عن عثمان والجوازات المنسية

قبل لقاء الإمارات...الاتحاد السوري لكرة القدم ينشر بيانين عن عثمان والجوازات المنسية

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات اللاعب إياز عثمان بسبب شروطه غير المنطقية وربط وجوده مع المنتخب بأن يلعب أساسيا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T05:26+0000

2022-01-26T05:26+0000

2022-01-26T05:26+0000

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ونشر الاتحاد على صفحته الرسمية في فيسبوك "بيانا إعلاميا" أعلن فيه عن القرار، الذي جاء فيه: "تكريسا لمباديء الالتزام والأخلاق الرياضية وحرصا على تماسك وحدة المنتخب الوطني قرر الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الاستغناء عن خدمات اللاعب اياز عثمان بسبب شروطه غير المنطقية وربط تواجده مع المنتخب بأن يلعب اساسيآ.وهذا أمر غير مقبول في العرف الرياضي ولم يسبق ان حدث من قبل، إشارة إلى أن المدير الفني وحده صاحب القرار في اختيار تشكيلته الأساسية التي تخدم خطة اللعب بعيدا عن اي أمر آخر.مع العلم ان اللاعب طلب قبل قدومه إلى دبي من المدرب تيتسا هذا الأمر وجوبه طلبه بالرفض، ومع وصوله إلى دبي وضع نفسه في خدمة المنتخب قبل أن يعود ويشترط اللعب اساسيا وسط استغراب الجميع".كما أكد الاتحاد في بيان آخر أن ما يتم تداوله حول نسيان مسؤول مدير قسم المنتخبات الوطنية السيد أصلان كنجو، عددا من جوازات السفر في مقر اتحاد الكرة في دمشق هو أمر عار عن الصحة.وأضاف أنه ستتم محاسبة إداري المنتخب عن هذا الخطأ الإداري الذي تم تداركه فور العودة إلى دمشق عقب مباراتي الإمارات وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022.ويستعد المنتخب السوري لخوض لقائي الإمارات وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022.

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