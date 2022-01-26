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"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على سجن الصناعة في الحسكة كاملا
"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على سجن الصناعة في الحسكة كاملا
أعلن متحدث "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية عن السيطرة الكاملة على سجن الصناعة السوري الذي شهد اشتباكات مسلحة مؤخرا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:49+0000
2022-01-26T13:49+0000
العالم العربي
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وقال فارهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغردية عبر تويتر: "تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش".وتسبب هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مقتل العشرات، معظمهم من القوات العسكرية وعناصر التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية، إذ تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.فقد تعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء يوم الخميس الماضي، لهجوم يعتبر الأوسع للتنظيم منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين، ثم وقعت اشتباكات بين عناصر داعشية افتعلت الهجوم، إلى أن حاصرت القوات الكردية المكان تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية مؤازرة .وفي العراق، نفذت مجموعة أخرى من تنظيم "داعش" هجوما استهدف مقراً للجيش العراقي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، فجر الجمعة الماضية، أدى إلى مقتل 11 جندياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الطيران-الأمريكي-يدمر-مبان-ومؤسسات-في-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-1056944679.html
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العالم العربي

"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على سجن الصناعة في الحسكة كاملا

13:49 GMT 26.01.2022
© REUTERS / North Press Agency Digitalاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من السجن 23 يناير 2022
اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من السجن 23 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / North Press Agency Digital
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أعلن متحدث "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية عن السيطرة الكاملة على سجن الصناعة السوري الذي شهد اشتباكات مسلحة مؤخرا.
وقال فارهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغردية عبر تويتر: "تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش".
وتسبب هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مقتل العشرات، معظمهم من القوات العسكرية وعناصر التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية، إذ تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.
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الطيران الأمريكي يدمر مبان ومؤسسات في الحسكة شمال شرقي سوريا
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فقد تعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء يوم الخميس الماضي، لهجوم يعتبر الأوسع للتنظيم منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين، ثم وقعت اشتباكات بين عناصر داعشية افتعلت الهجوم، إلى أن حاصرت القوات الكردية المكان تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية مؤازرة .
وفي العراق، نفذت مجموعة أخرى من تنظيم "داعش" هجوما استهدف مقراً للجيش العراقي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، فجر الجمعة الماضية، أدى إلى مقتل 11 جندياً.
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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24 يناير, 15:35 GMT
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