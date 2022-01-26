كوريا الجنوبية... الموافقة على إقامة مناظرة رباعية بين مرشحي الرئاسة

وقضت محكمة منطقة سيئول الغربية، اليوم الأربعاء، بإقامة المناظرة بين المرشحين الأربعة، فيما أعرب المرشحان الرئاسيان الرئيسيان من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض استعدادهما لضم المرشحين الآخرين في المناظرة التلفزيونية المرتقبة، بعد أن حكمت المحكمة بعدم جواز عقدها بينهما فقط، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".جاء قرار المحكمة بعدما ناقش الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي إمكانية عقد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين "لي جيه-ميونغ" و"يون سيوك-يول"، على أن تقوم قنوات البث الرئيسية في البلاد ببث المناظرة يوم الأحد أو الاثنين.من جانبها، أفادت لجنة الحملة الرئاسية لحزب سلطة الشعب في بيان إنها تحترم قرار المحكمة، وستبدأ المحادثات مع الحزب الديمقراطي لإجراء المناقشة المتعددة الأطراف.وعلّق "آن تشول-سو"، المرشح عن حزب الشعب المعارض الصغير، على قرار المحكمة قائلا إنه نتيجة طبيعية، وأكد أنه تعبير عن حكم الشعب على "سياسة الحقوق المكتسبة والتواطؤ والنظام القديم".ورحب حزب العدالة التقدمي الصغير بالحكم، داعيا إلى توسيع المناظرة المخطط لها على الفور. وقد قدمت مرشحة الحزب للرئاسة "شيم سانغ-جونغ"، بطلب لإصدار أمر قضائي منفصل ضد إقامة المناظرة الثنائية أيضا.يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 1,018 من البالغين يومي الاثنين والثلاثاء، أظهر تصدر "يون" الاستطلاع بنسبة 44.7%، وتلاه "لي" بنسبة 35.6%، و"آن" بنسبة 9.8%، و"شيم" بنسبة 3.9%، فيما بلغ مستوى الثقة بالاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
وافقت محكمة في كوريا الجنوبية على طلب تقدّم به المرشح الرئاسي "آن تشول-سو"، المرشح عن حزب الشعب المعارض الصغير، بإصدار أمر قضائي بمنع إقامة مناظرة ثنائية بين المرشحين الرئاسيين الرئيسيين من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض.
وقضت محكمة منطقة سيئول الغربية، اليوم الأربعاء، بإقامة المناظرة بين المرشحين الأربعة، فيما أعرب المرشحان الرئاسيان الرئيسيان من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض استعدادهما لضم المرشحين الآخرين في المناظرة التلفزيونية المرتقبة، بعد أن حكمت المحكمة بعدم جواز عقدها بينهما فقط، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
جاء قرار المحكمة بعدما ناقش الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي إمكانية عقد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين "لي جيه-ميونغ" و"يون سيوك-يول"، على أن تقوم قنوات البث الرئيسية في البلاد ببث المناظرة يوم الأحد أو الاثنين.
وقال المرشح "لي جيه-ميونغ" للصحفيين، بعد إعلان قرار المحكمة: "أرغب في إجراء مناقشة متعددة الأطراف حتى الآن، سواء كانت رباعية أو خماسية، أود إجراء مناقشة متعددة الأطراف على نحو يلتزم بالقانون ويتبع المنطق والعقل، ويعطي الجميع فرصة عادلة".
من جانبها، أفادت لجنة الحملة الرئاسية لحزب سلطة الشعب في بيان إنها تحترم قرار المحكمة، وستبدأ المحادثات مع الحزب الديمقراطي لإجراء المناقشة المتعددة الأطراف.
وعلّق "آن تشول-سو"، المرشح عن حزب الشعب المعارض الصغير، على قرار المحكمة قائلا إنه نتيجة طبيعية، وأكد أنه تعبير عن حكم الشعب على "سياسة الحقوق المكتسبة والتواطؤ والنظام القديم".
ورحب حزب العدالة التقدمي الصغير بالحكم، داعيا إلى توسيع المناظرة المخطط لها على الفور. وقد قدمت مرشحة الحزب للرئاسة "شيم سانغ-جونغ"، بطلب لإصدار أمر قضائي منفصل ضد إقامة المناظرة الثنائية أيضا.
يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 1,018 من البالغين يومي الاثنين والثلاثاء، أظهر تصدر "يون" الاستطلاع بنسبة 44.7%، وتلاه "لي" بنسبة 35.6%، و"آن" بنسبة 9.8%، و"شيم" بنسبة 3.9%، فيما بلغ مستوى الثقة بالاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.