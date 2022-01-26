كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار

وذكر موقع "يالا كورا" أن التشكيل الذي أعلن عنه كيروش جاء كما يلي:وفي وقت سابق، وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير قبل مواجهة كوت ديفوار، وقال صلاح في مؤتمر صحفي: "على الجميع أن يشجع منتخب مصر، لا أن يدعم جمهور الأهلي والزمالك لاعبيه فقط داخل الفريق، وأيضًا كلامي موجه للإستديوهات التحليلية عليها الحديث عن منتخب مصر وليس عن لاعبين بأعينهم، وأشعر بالسعادة مع اللاعبين بنسبة 100%، ولا أتأثر بما يفعله الجمهور بحكم خبراتي في اللعب مع المنتخب، كما أنني لا أتابع الإستديوهات التحليلية، لكن ما يحدث يؤثر على بعض اللاعبين".وعن مواجهة اليوم، أمام المنتخب الإيفواري، قال صلاح: "الفريقان جيدان، ومنتخب كوت ديفوار يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضًا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدمًا في البطولة".
أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيواجه به منتخب كوت ديفوار، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
وذكر موقع "يالا كورا" أن التشكيل الذي أعلن عنه كيروش جاء كما يلي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
الدفاع : محمد عبد المنعم، عمر كمال، أحمد حجازي، أحمد فتوح
الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني
الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد، عمر مرموش
وفي وقت سابق، وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير قبل مواجهة كوت ديفوار، وقال صلاح في مؤتمر صحفي: "على الجميع أن يشجع منتخب مصر، لا أن يدعم جمهور الأهلي والزمالك لاعبيه فقط داخل الفريق، وأيضًا كلامي موجه للإستديوهات التحليلية عليها الحديث عن منتخب مصر وليس عن لاعبين بأعينهم، وأشعر بالسعادة مع اللاعبين بنسبة 100%، ولا أتأثر بما يفعله الجمهور بحكم خبراتي في اللعب مع المنتخب، كما أنني لا أتابع الإستديوهات التحليلية، لكن ما يحدث يؤثر على بعض اللاعبين".
وعن مواجهة اليوم، أمام المنتخب الإيفواري، قال صلاح: "الفريقان جيدان، ومنتخب كوت ديفوار يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضًا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدمًا في البطولة".