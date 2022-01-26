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https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-الغرب-يثير-الهستيريا-بإجلاء-الدبلوماسيين-من-كييف-ويرغب-في-استفزاز-حقيقي--1057197277.html
لافروف: الغرب يثير الهستيريا بإجلاء الدبلوماسيين من كييف ويرغب في استفزاز حقيقي
لافروف: الغرب يثير الهستيريا بإجلاء الدبلوماسيين من كييف ويرغب في استفزاز حقيقي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يثير الهستيريا حول أوكرانيا بإعلانه إجلاء الدبلوماسيين من كييف. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:42+0000
2022-01-26T12:42+0000
روسيا
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وقال لافروف أمام أعضاء البرلمان الروسي: "الغرب بالطبع يثير الهيستريا، الإجلاء بالتوازي مع إمدادات الأسلحة، مع استجداء النخبة الأوكرانية، على الرغم من أن النخبة الأوكرانية نفسها، في رأيي، خائفة قليلاً بالفعل من حقيقة أن الغرب بدأ يخيف كثيرا".وأضاف لافروف: "الغرب يرغب بشدة في استفزاز حقيقي".وقال لافروف: "نحن جاهزون لأي تطور في الأحداث، نحن لم نهاجم أي جهة، يهاجمونا دوما... ويبدو أنهم لا يعرفون كيف يخرجون من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-يعلن-أن-أمن-روسيا-مصون-في-كل-الظروف-1057192987.html
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-روسيا-تخفض-بشكل-حاد-احتياطها-من-الدولارات-1057190712.html
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روسيا

لافروف: الغرب يثير الهستيريا بإجلاء الدبلوماسيين من كييف ويرغب في استفزاز حقيقي

12:42 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يثير الهستيريا حول أوكرانيا بإعلانه إجلاء الدبلوماسيين من كييف.
وقال لافروف أمام أعضاء البرلمان الروسي: "الغرب بالطبع يثير الهيستريا، الإجلاء بالتوازي مع إمدادات الأسلحة، مع استجداء النخبة الأوكرانية، على الرغم من أن النخبة الأوكرانية نفسها، في رأيي، خائفة قليلاً بالفعل من حقيقة أن الغرب بدأ يخيف كثيرا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
لافروف يعلن أن أمن روسيا مصون في كل الظروف
11:21 GMT
وأضاف لافروف: "الغرب يرغب بشدة في استفزاز حقيقي".
وقال لافروف: "نحن جاهزون لأي تطور في الأحداث، نحن لم نهاجم أي جهة، يهاجمونا دوما... ويبدو أنهم لا يعرفون كيف يخرجون من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
لافروف: روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من الدولارات
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