https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-الغرب-يثير-الهستيريا-بإجلاء-الدبلوماسيين-من-كييف-ويرغب-في-استفزاز-حقيقي--1057197277.html

لافروف: الغرب يثير الهستيريا بإجلاء الدبلوماسيين من كييف ويرغب في استفزاز حقيقي

لافروف: الغرب يثير الهستيريا بإجلاء الدبلوماسيين من كييف ويرغب في استفزاز حقيقي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يثير الهستيريا حول أوكرانيا بإعلانه إجلاء الدبلوماسيين من كييف. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T12:42+0000

2022-01-26T12:42+0000

2022-01-26T12:42+0000

روسيا

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وقال لافروف أمام أعضاء البرلمان الروسي: "الغرب بالطبع يثير الهيستريا، الإجلاء بالتوازي مع إمدادات الأسلحة، مع استجداء النخبة الأوكرانية، على الرغم من أن النخبة الأوكرانية نفسها، في رأيي، خائفة قليلاً بالفعل من حقيقة أن الغرب بدأ يخيف كثيرا".وأضاف لافروف: "الغرب يرغب بشدة في استفزاز حقيقي".وقال لافروف: "نحن جاهزون لأي تطور في الأحداث، نحن لم نهاجم أي جهة، يهاجمونا دوما... ويبدو أنهم لا يعرفون كيف يخرجون من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه".

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روسيا