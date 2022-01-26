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https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-الولايات-المتحدة-تدفع-كييف-لاستفزازات-مباشرة-ضد-روسيا-1057189429.html
لافروف: الولايات المتحدة تدفع كييف لاستفزازات مباشرة ضد روسيا
لافروف: الولايات المتحدة تدفع كييف لاستفزازات مباشرة ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أن الولايات المتحدة تدفع كييف لتوجيه استفزازات ضد روسيا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:01+0000
2022-01-26T10:01+0000
2022-01-26T10:15+0000
روسيا
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وقال: "في الآونة الأخيرة، تضاعف الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الذين نسوا تماما ثقافة الدبلوماسية، جهودهم لاحتواء بلادنا".وأضاف: "يكفي النظر إلى إجراء المزيد والمزيد من المناورات العسكرية الاستفزازية بالقرب من حدودنا، ودفع نظام كييف إلى الناتو، وتزويده بأسلحة فتاكة، ودفعه للقيام باستفزازات مباشرة ضد روسيا الاتحادية".
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روسيا
لافروف: الولايات المتحدة تدفع كييف لاستفزازات مباشرة ضد روسيا 10:01 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 26.01.2022)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أن الولايات المتحدة تدفع كييف لتوجيه استفزازات ضد روسيا.
وقال: "في الآونة الأخيرة، تضاعف الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الذين نسوا تماما ثقافة الدبلوماسية، جهودهم لاحتواء بلادنا".
وأضاف: "يكفي النظر إلى إجراء المزيد والمزيد من المناورات العسكرية الاستفزازية بالقرب من حدودنا، ودفع نظام كييف إلى الناتو، وتزويده بأسلحة فتاكة، ودفعه للقيام باستفزازات مباشرة ضد روسيا الاتحادية".