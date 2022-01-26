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لافروف: الولايات المتحدة تدفع كييف لاستفزازات مباشرة ضد روسيا
لافروف: الولايات المتحدة تدفع كييف لاستفزازات مباشرة ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أن الولايات المتحدة تدفع كييف لتوجيه استفزازات ضد روسيا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:01+0000
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روسيا
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وقال: "في الآونة الأخيرة، تضاعف الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الذين نسوا تماما ثقافة الدبلوماسية، جهودهم لاحتواء بلادنا".وأضاف: "يكفي النظر إلى إجراء المزيد والمزيد من المناورات العسكرية الاستفزازية بالقرب من حدودنا، ودفع نظام كييف إلى الناتو، وتزويده بأسلحة فتاكة، ودفعه للقيام باستفزازات مباشرة ضد روسيا الاتحادية".
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روسيا

لافروف: الولايات المتحدة تدفع كييف لاستفزازات مباشرة ضد روسيا

10:01 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أن الولايات المتحدة تدفع كييف لتوجيه استفزازات ضد روسيا.
وقال: "في الآونة الأخيرة، تضاعف الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الذين نسوا تماما ثقافة الدبلوماسية، جهودهم لاحتواء بلادنا".
وأضاف: "يكفي النظر إلى إجراء المزيد والمزيد من المناورات العسكرية الاستفزازية بالقرب من حدودنا، ودفع نظام كييف إلى الناتو، وتزويده بأسلحة فتاكة، ودفعه للقيام باستفزازات مباشرة ضد روسيا الاتحادية".
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