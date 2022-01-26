لافروف يعلن أن أمن روسيا مصون في كل الظروف

وقال لافروف في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء: "لا بد من توفير الأمن لروسيا في كل الأحوال".ونوه وزير الخارجية إلى أن "الحفاظ على أمن روسيا وأمن المواطنين يقع في مقدمة سلم الأولويات الوطنية".وأضاف أنه "لا بد من أن يظل أمن روسيا والمواطنين مصونا أيا كان الرد الأمريكي على الاقتراح الروسي بشأن إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيتوقف عن الإخلال بأمن روسيا ولن يواصل زحفه شرقًا نحو روسيا".وصرح لافروف بأن "واشنطن وعدت بإرسال الرد في الأسبوع الجاري".وأضاف لافروف أن "موسكو لن تختتم المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا".وقال لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".وقال الوزير: "إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك".