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لافروف يعلن أن أمن روسيا مصون في كل الظروف
لافروف يعلن أن أمن روسيا مصون في كل الظروف
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أمن روسيا مصون في جميع الظروف". 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:21+0000
2022-01-26T11:38+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقال لافروف في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء: "لا بد من توفير الأمن لروسيا في كل الأحوال".ونوه وزير الخارجية إلى أن "الحفاظ على أمن روسيا وأمن المواطنين يقع في مقدمة سلم الأولويات الوطنية".وأضاف أنه "لا بد من أن يظل أمن روسيا والمواطنين مصونا أيا كان الرد الأمريكي على الاقتراح الروسي بشأن إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيتوقف عن الإخلال بأمن روسيا ولن يواصل زحفه شرقًا نحو روسيا".وصرح لافروف بأن "واشنطن وعدت بإرسال الرد في الأسبوع الجاري".وأضاف لافروف أن "موسكو لن تختتم المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا".وقال لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".وقال الوزير: "إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-روسيا-تخفض-بشكل-حاد-احتياطها-من-الدولارات-1057190712.html
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روسيا, الخارجية الروسية

لافروف يعلن أن أمن روسيا مصون في كل الظروف

11:21 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أمن روسيا مصون في جميع الظروف".
وقال لافروف في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء: "لا بد من توفير الأمن لروسيا في كل الأحوال".
ونوه وزير الخارجية إلى أن "الحفاظ على أمن روسيا وأمن المواطنين يقع في مقدمة سلم الأولويات الوطنية".
وأضاف أنه "لا بد من أن يظل أمن روسيا والمواطنين مصونا أيا كان الرد الأمريكي على الاقتراح الروسي بشأن إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيتوقف عن الإخلال بأمن روسيا ولن يواصل زحفه شرقًا نحو روسيا".
وصرح لافروف بأن "واشنطن وعدت بإرسال الرد في الأسبوع الجاري".
وأضاف لافروف أن "موسكو لن تختتم المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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وقال لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".
وقال الوزير: "إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك".
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