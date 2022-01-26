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ليبيا... البرلمان يستبعد المجلس الأعلى من مشاورات تشكيل حكومة جديدة
ليبيا... البرلمان يستبعد المجلس الأعلى من مشاورات تشكيل حكومة جديدة
تناقش الحلقة تصويت مجلس النواب الليبي على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها حاليا عبد الحميد... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:41+0000
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ليبيا.. البرلمان يستبعد المجلس الأعلى من مشاورات تشكيل حكومة جديدة
ليبيا.. البرلمان يستبعد المجلس الأعلى من مشاورات تشكيل حكومة جديدة
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة انتهت ولايتها، وأنه لم تعد هناك مشروعية لها.الكاتب الإعلامي، فراس بو سلوم، إعتبر أن إستبعاد المجلس الأعلى من المشاورات سيكون عقبة أمام الإعتراف بهذه الحكومة في حال شكلت، وسيعط مبرراً لرئيس الحكومة الحالية للإبقاء عليها.وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"ن أوضح بو سلوم أن قرار مجلس النواب يصب كذلك في إتجاه عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، ويضع البلاد أمام إنقسام بين حكومتين.التفاصيل في الملف الصوتي
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا... البرلمان يستبعد المجلس الأعلى من مشاورات تشكيل حكومة جديدة

14:41 GMT 26.01.2022
ليبيا.. البرلمان يستبعد المجلس الأعلى من مشاورات تشكيل حكومة جديدة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة تصويت مجلس النواب الليبي على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها حاليا عبد الحميد الدبيبة، ورفض المجلس لهذا القرار وإعلانه تمسكه بالاتفاق السياسي.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة انتهت ولايتها، وأنه لم تعد هناك مشروعية لها.
الكاتب الإعلامي، فراس بو سلوم، إعتبر أن إستبعاد المجلس الأعلى من المشاورات سيكون عقبة أمام الإعتراف بهذه الحكومة في حال شكلت، وسيعط مبرراً لرئيس الحكومة الحالية للإبقاء عليها.
وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"ن أوضح بو سلوم أن قرار مجلس النواب يصب كذلك في إتجاه عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، ويضع البلاد أمام إنقسام بين حكومتين.
التفاصيل في الملف الصوتي
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