ليبيا... مآلات تغيير الحكومة

لكن الأمر لم يمر بسهولة، إذ دار خلاف بين النواب على أحقية المجلس الأعلى للدولة في عملية اختيار وتزكية رئيس جديد للوزراء، بينما صوتت الأغلبية بحجب الأحقية، بواقع ثلاثين بالرفض وعشرين بالموافقة.ويتجه البرلمان إلى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه.في هذا الموضوع، قال محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إن "موعد الانتخابات لن يكون قريبا بعد ما جرى من مناقشات في لجنة خارطة الطريق".ولفت إلى أن:وأضاف: "كان من المفترض أن تقوم حكومة الدبيبة بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات لكنها فشلت وتحولت لأعمال غير المنوطة بها".من جهته، أرجع عضو مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، رفض البرلمان مشاركة المجلس الأعلى للدولة في عملية اختيار رئيس الحكومة، إلى أن "مجلس الدولة سبب إفساد الحياة السياسية في ليبيا وشكل حرب في البلاد في 2014 عندما كان بمسماه القديم - المؤتمر الوطني – وحاول منع الفائزين من استلام مهامهم في انتخابات 2014".وقال إن:بينما يرى عضو المؤتمر الوطني السابق، عبدالمنعم اليسير، أن "الوضع القائم في ليبيا والحكومات المتعاقبة مجرد صورة، والسلطة الحقيقية هي للمليشيات ومن تحالف معها من القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين".وأشار إلى أن "إصلاح ليبيا يكون بتحريرها من سيطرة المليشيات، ومحاسبة رئاسة الحكومة الحالية المتهمة بالفساد منذ أن كانت في النظام السابق".وشدد على أن "البرلمان سيجد صعوبة في إقالة حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على أركان الاقتصاد الليبي سواء مصرف ليبيا المركزي أو إيرادات النفط".
في طريقه نحو تغيير حكومة الوحدة الوطنية بأخرى يكون مهمتها إجراء الانتخابات التي لم يتم تحديد موعد جديد لها، أقر مجلس النواب الليبي خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء، 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، منها أن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات القادمة، والاستقالة من أي منصب في الدولة.
لكن الأمر لم يمر بسهولة، إذ دار خلاف بين النواب على أحقية المجلس الأعلى للدولة في عملية اختيار وتزكية رئيس جديد للوزراء، بينما صوتت الأغلبية بحجب الأحقية، بواقع ثلاثين بالرفض وعشرين بالموافقة.
ويتجه البرلمان إلى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه.
في هذا الموضوع، قال محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إن "موعد الانتخابات لن يكون قريبا بعد ما جرى من مناقشات في لجنة خارطة الطريق".
ولفت إلى أن:
"الوضع يتطلب تعيين حكومة جديدة تتمكن من تسيير المرحلة المقبلة إلى حين الاتفاق على موعد جديد لإجراء انتخابات، لذلك اتجه البرلمان لإعداد شروط الترشح لمن يرغب في رئاسة الحكومة الجديدة".
وأضاف: "كان من المفترض أن تقوم حكومة الدبيبة بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات لكنها فشلت وتحولت لأعمال غير المنوطة بها".
من جهته، أرجع عضو مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، رفض البرلمان مشاركة المجلس الأعلى للدولة في عملية اختيار رئيس الحكومة، إلى أن "مجلس الدولة سبب إفساد الحياة السياسية في ليبيا وشكل حرب في البلاد في 2014 عندما كان بمسماه القديم - المؤتمر الوطني – وحاول منع الفائزين من استلام مهامهم في انتخابات 2014".
وقال إن:
"التعاملات مع جماعة الإخوان لا توجد بها ثقة لكنهم ينقضون العهد وهو ما ظهر في جولات عديدة لذلك يجب أن يتحمل البرلمان مسؤولية تشكيل الحكومة في هذه الفترة الحرجة لكن إذا تدخل مجلس الدولة سيخلق مشاكل وسيقع اللوم علينا كمجلس نواب".
بينما يرى عضو المؤتمر الوطني السابق، عبدالمنعم اليسير، أن "الوضع القائم في ليبيا والحكومات المتعاقبة مجرد صورة، والسلطة الحقيقية هي للمليشيات ومن تحالف معها من القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين".
وأشار إلى أن "إصلاح ليبيا يكون بتحريرها من سيطرة المليشيات، ومحاسبة رئاسة الحكومة الحالية المتهمة بالفساد منذ أن كانت في النظام السابق".
وشدد على أن "البرلمان سيجد صعوبة في إقالة حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على أركان الاقتصاد الليبي سواء مصرف ليبيا المركزي أو إيرادات النفط".