مالي تطالب القوات الدنماركية بالانسحاب من أراضيها

وقال متحدث باسم الحكومة إن القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يأتي طلب انسحاب القوات الدنماركية بعد أسبوع فقط من وصول فرقة قوامها 90 شخصا من الدنمارك إلى البلد الواقع غربي أفريقيا للانتشار لمدة عام. وتضم الفرقة فريقا من الجراحين.وقال الكولونيل عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة التي يقودها الجيش في مالي إن طلبا وجه إلى الدنمارك حتى تسحب بشكل فوري "الفرقة المذكورة من أراضي الجمهورية المالية".وذكر بيان صادر عن الحكومة في باماكو أن الانتشار الدنماركي تم دون موافقة الحكومة المالية، ومع ذلك يصر الشركاء الأوروبيون على أن نشر الدنماركيين قد نوقش مسبقا.وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إنه في عام 2019 ، طلب الرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا من الدنمارك إرسال قوات للانضمام إلى جهود تاكوبا. ولكن بعد أقل من عام أطيح بكيتا.