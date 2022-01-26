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مالي تطالب القوات الدنماركية بالانسحاب من أراضيها
مالي تطالب القوات الدنماركية بالانسحاب من أراضيها
طالبت الحكومة المالية، اليوم الأربعاء، الدنمارك بسحب قواتها من شمال البلد الأفريقي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:13+0000
2022-01-26T16:13+0000
الدنمارك
مالي
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وقال متحدث باسم الحكومة إن القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يأتي طلب انسحاب القوات الدنماركية بعد أسبوع فقط من وصول فرقة قوامها 90 شخصا من الدنمارك إلى البلد الواقع غربي أفريقيا للانتشار لمدة عام. وتضم الفرقة فريقا من الجراحين.وقال الكولونيل عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة التي يقودها الجيش في مالي إن طلبا وجه إلى الدنمارك حتى تسحب بشكل فوري "الفرقة المذكورة من أراضي الجمهورية المالية".وذكر بيان صادر عن الحكومة في باماكو أن الانتشار الدنماركي تم دون موافقة الحكومة المالية، ومع ذلك يصر الشركاء الأوروبيون على أن نشر الدنماركيين قد نوقش مسبقا.وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إنه في عام 2019 ، طلب الرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا من الدنمارك إرسال قوات للانضمام إلى جهود تاكوبا. ولكن بعد أقل من عام أطيح بكيتا.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/اعتقال-مدير-المخابرات-الدنماركية-للاشتباه-في-تسريبه-معلومات-سرية-للغاية-1055167855.html
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الدنمارك, مالي

مالي تطالب القوات الدنماركية بالانسحاب من أراضيها

16:13 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARA
تابعنا عبر
طالبت الحكومة المالية، اليوم الأربعاء، الدنمارك بسحب قواتها من شمال البلد الأفريقي.
وقال متحدث باسم الحكومة إن القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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10 يناير, 11:12 GMT
يأتي طلب انسحاب القوات الدنماركية بعد أسبوع فقط من وصول فرقة قوامها 90 شخصا من الدنمارك إلى البلد الواقع غربي أفريقيا للانتشار لمدة عام. وتضم الفرقة فريقا من الجراحين.
وقال الكولونيل عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة التي يقودها الجيش في مالي إن طلبا وجه إلى الدنمارك حتى تسحب بشكل فوري "الفرقة المذكورة من أراضي الجمهورية المالية".
وذكر بيان صادر عن الحكومة في باماكو أن الانتشار الدنماركي تم دون موافقة الحكومة المالية، ومع ذلك يصر الشركاء الأوروبيون على أن نشر الدنماركيين قد نوقش مسبقا.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إنه في عام 2019 ، طلب الرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا من الدنمارك إرسال قوات للانضمام إلى جهود تاكوبا. ولكن بعد أقل من عام أطيح بكيتا.
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