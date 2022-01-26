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https://arabic.sputniknews.com/20220126/متى-يشير-ألم-اليد-إلى-وجود-السرطان-1057172911.html
متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان
متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان
قال الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:42+0000
2022-01-26T07:42+0000
2022-01-26T07:42+0000
مجتمع
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وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.وأوضح: "كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان".أوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك. ولخّص الطبيب: "وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان
قال الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان.
وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.
وأوضح: "كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان".
أوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك. ولخّص الطبيب: "وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا".