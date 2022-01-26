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https://arabic.sputniknews.com/20220126/مجلة-روسيا-تغرق-الأسطول-الأوكراني-في-قاع-البحر-الأسود-خلال-ساعة-واحدة-1057189080.html
مجلة: روسيا تغرق الأسطول الأوكراني في قاع البحر الأسود خلال ساعة واحدة
مجلة: روسيا تغرق الأسطول الأوكراني في قاع البحر الأسود خلال ساعة واحدة
تتوقع مجلة "فوربس" الأمريكية أن القوات البحرية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص، سفينة الإنزال الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" من المشروع 773، يمكن أن تغرق في غضون... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T09:53+0000
2022-01-26T09:53+0000
رصد عسكري
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تشير المجلة إلى أن قدرات القوات البحرية الأوكرانية "صغيرة جدًا" لمواجهة العدو الأقوى (القوات البحرية الروسية).وأضافت المجلة أن مشاة البحرية الأوكرانية في حالة صراع واسع النطاق سيكونون قادرين على فعل شيء إذا تم استيفاء ثلاثة شروط: إذا صمدوا أمام القصف الشديد، وإذا لم تستسلم كييف، وإذا نظم الأوكرانيون هجومًا مضادًا. في هذه الحالة، قد يحاول المظليون الأوكرانيون "تطويق المهاجمين". "نظرًا للميزة الهائلة التي تتمتع بها روسيا في البحر والجو، فمن المرجح أن يتم إرسال الأسطول الأوكراني بأكمله إلى قاع البحر الأسود بعد ساعة إلى ساعتين من بدء العملية"، وفقا لـ"فوربس".
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رصد عسكري

مجلة: روسيا تغرق الأسطول الأوكراني في قاع البحر الأسود خلال ساعة واحدة

09:53 GMT 26.01.2022
© Sputnikقذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة
قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik
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تتوقع مجلة "فوربس" الأمريكية أن القوات البحرية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص، سفينة الإنزال الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" من المشروع 773، يمكن أن تغرق في غضون ساعة في حالة حدوث صراع مع روسيا.
تشير المجلة إلى أن قدرات القوات البحرية الأوكرانية "صغيرة جدًا" لمواجهة العدو الأقوى (القوات البحرية الروسية).
وأضافت المجلة أن مشاة البحرية الأوكرانية في حالة صراع واسع النطاق سيكونون قادرين على فعل شيء إذا تم استيفاء ثلاثة شروط: إذا صمدوا أمام القصف الشديد، وإذا لم تستسلم كييف، وإذا نظم الأوكرانيون هجومًا مضادًا. في هذه الحالة، قد يحاول المظليون الأوكرانيون "تطويق المهاجمين".
"نظرًا للميزة الهائلة التي تتمتع بها روسيا في البحر والجو، فمن المرجح أن يتم إرسال الأسطول الأوكراني بأكمله إلى قاع البحر الأسود بعد ساعة إلى ساعتين من بدء العملية"، وفقا لـ"فوربس".
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