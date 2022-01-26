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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في ميانمار
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في ميانمار
أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة بحضور مبعوث "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) إلى ميانمار لبحث الأوضاع في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T22:04+0000
2022-01-26T22:04+0000
مجلس الأمن
ميانمار
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها أنه يمثل كمبوديا التي تترأس الرابطة وزير خارجيتها براك سوخون في الاجتماع.ويشارك في الاجتماع أيضا مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى بورما السنغافورية نولين هايزر، ورئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.ويتوقع أن يقدم الوزير الكمبودي في الاجتماع تقريرا عن الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها إلى ميانمار في مطلع كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ورافقه خلالها سوخون.وكانت زيارة سين هي الأولى من نوعها لزعيم أجنبي إلى ميانمار منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انقساما حول مسألة التعاطي مع ملفّ هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/اختيار-سجين-سياسي-في-ميانمار-كأجمل-وجه-في-العالم-لعام-2021-1054854541.html
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مجلس الأمن, ميانمار

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في ميانمار

22:04 GMT 26.01.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© POOL
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أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة بحضور مبعوث "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) إلى ميانمار لبحث الأوضاع في هذا البلد بعد عام من إطاحة الجيش بالحكومة المدنية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها أنه يمثل كمبوديا التي تترأس الرابطة وزير خارجيتها براك سوخون في الاجتماع.
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ويشارك في الاجتماع أيضا مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى بورما السنغافورية نولين هايزر، ورئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.
ويتوقع أن يقدم الوزير الكمبودي في الاجتماع تقريرا عن الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها إلى ميانمار في مطلع كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ورافقه خلالها سوخون.
وكانت زيارة سين هي الأولى من نوعها لزعيم أجنبي إلى ميانمار منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انقساما حول مسألة التعاطي مع ملفّ هذا البلد.
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