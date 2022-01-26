مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في ميانمار

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها أنه يمثل كمبوديا التي تترأس الرابطة وزير خارجيتها براك سوخون في الاجتماع.ويشارك في الاجتماع أيضا مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى بورما السنغافورية نولين هايزر، ورئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.ويتوقع أن يقدم الوزير الكمبودي في الاجتماع تقريرا عن الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها إلى ميانمار في مطلع كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ورافقه خلالها سوخون.وكانت زيارة سين هي الأولى من نوعها لزعيم أجنبي إلى ميانمار منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انقساما حول مسألة التعاطي مع ملفّ هذا البلد.
أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة بحضور مبعوث "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) إلى ميانمار لبحث الأوضاع في هذا البلد بعد عام من إطاحة الجيش بالحكومة المدنية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها أنه يمثل كمبوديا التي تترأس الرابطة وزير خارجيتها براك سوخون في الاجتماع.