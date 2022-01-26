https://arabic.sputniknews.com/20220126/مراسل-سبوتنيك-استسلام-معتقلي-داعش-الذين-يسيطرون-على-سجن-الصناعة-في-الحسكة-1057203075.html

مراسل "سبوتنيك": استسلام معتقلي "داعش" الذين يسيطرون على سجن الصناعة في الحسكة

مراسل "سبوتنيك": استسلام معتقلي "داعش" الذين يسيطرون على سجن الصناعة في الحسكة

استسلم المئات من مسلحي "داعش" كانوا قد سيطروا قبل أيام على سجن (الصناعة) بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، مكللين بذلك الجهود والمفاوضات المباشرة التي أجراها معهم... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T14:37+0000

2022-01-26T14:37+0000

2022-01-26T14:55+0000

العالم العربي

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وأعلن قبل قليل تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، سيطرته الكاملة على مبنى (سجن الثانوية الصناعية) بمدينة الحسكة السورية مع استسلام المئات من معتقلي تنظيم " داعش " الذين تمكنوا من السيطرة على السجن ومقتل العشرات منهم.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن "مسلحي تنظيم "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، أعلنوا عصر اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، سيطرتهم على مبنى سجن الثانوية الصناعية على الأطراف الجنوبية من حي غويران في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا، بعد ستة أيام من سيطرة معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي على مبنى السجن".وبين المراسل أن "إنهاء سيطرة تنظيم "داعش" على مبنى السجن انتهت بعد مفاوضات مباشرة بين الجيشين الأمريكي والبريطاني وبين إرهابيي تنظيم "داعش" الذين تحصنوا داخل السجن، وأعلنوا التعاهد حتى الموت، مع احتجاز 23 عنصراً من تنظيم "قسد" كرهائن".ورغم الغموض الشديد الذي يلف الاتفاق بين الجيشين الأمريكي وتنظيم داعش، إلا أن مصادر محلية و أهلية قالت لـ "سبوتنيك" أن الجزء المعلن من الاتفاق قضى باستسلام جميع ما تبقى من إرهابيي التنظيم المعتقلين، مقابل إسعاف جرحاهم ونقلهم إلى مكان أخر وهو سجن علايا في مدينة القامشلي، في حين لم تتضح تفاصيل الاتفاق بشكل كامل.وكانت معارك عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم "قسد" مدعومة بطائرات "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم "داعش" بمحيط وداخل مبنى سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة أدت لمقتل العشرات من الطرفين و عشرة مدنيين و إصابة آخرين.في حين دمرت طائرات "التحالف الدولي عدد من المباني الحكومية و التعليمية السورية بمحيط السجن ومنها معهد المراقبين الفنيين و كليتي الاقتصاد و الهندسة المدنية و مقر إدارة فرع جامعة الفرات ومبنى سادكوب ، مع تدمير عدد من المنازل بحيي غويران و الزهور.

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العالم العربي