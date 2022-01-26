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https://arabic.sputniknews.com/20220126/مرشح-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بخفض-أيام-العمل-الأسبوعية-1057190592.html
مرشح الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتعهد بخفض أيام العمل الأسبوعية
مرشح الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتعهد بخفض أيام العمل الأسبوعية
تعهد المرشح الرئاسي للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لي جيه- ميونغ، اليوم الأربعاء، بالدفع نحو تقصير أسبوع العمل من خمسة أيام إلى 4 أيام ونصف اليوم إذا انتخب في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:41+0000
2022-01-26T10:41+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وأعلن لي من الحزب الديمقراطي الليبرالي عن مجموعة من التعهدات الانتخابية للعمال في مركز رعاية العمال في بوتشون، غرب سيئول، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقال: "سأبدأ حوارا اجتماعيا ليكون أسبوع العمل مدته 4 أيام ونصف اليوم والدفع من أجل مشروع تجريبي لتنفيذ الخطة على مراحل". كما عرض تقديم حوافز متنوعة للشركات التي تأخذ زمام المبادرة في تبني سياسة أربعة أيام أو أربعة أيام ونصف اليوم عمل.وأضاف أن مجرد البقاء في العمل لفترة أطول، فهذا لا يعني أن إنتاجية الأفراد أعلى، مقترحا زيادة أيام الإجازة السنوية وإجازة رعاية الأطفال.وأيد لي في السابق فكرة التحول إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام، لكنه لم يصل إلى حد اعتمادها كتعهد انتخابي وسط مقاومة من داخل الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.وقال المرشح الرئاسي إن تعهداته الأخرى تشمل التحقيق المبكر لنظام تأمين التوظيف الشامل القائم على الدخل، وإنشاء وكالة حكومية مكلفة بضمان سلامة العمال وصحتهم، والإدخال التدريجي لخطة تأمين شاملة ضد المخاطر المهنية.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/نظام-جديد-للعمل-في-الإمارات-4-أيام-ونصف-في-الأسبوع-1053653723.html
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العالم, كوريا الجنوبية

مرشح الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتعهد بخفض أيام العمل الأسبوعية

10:41 GMT 26.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonالمتطوعة كيم يون-سوك (يسار الصورة) تتذوق الكيمتشي، وهو خضار مخلل كوري، من زميلتها لي هيو-سوك أثناء قيامهما بالتبرع للجيران المحتاجين للاستعداد لقدوم فصل الشتاء خلال مهرجان كمتشي في سيؤل، كوريا الجنوبية، 4 نوفمبر 2016
المتطوعة كيم يون-سوك (يسار الصورة) تتذوق الكيمتشي، وهو خضار مخلل كوري، من زميلتها لي هيو-سوك أثناء قيامهما بالتبرع للجيران المحتاجين للاستعداد لقدوم فصل الشتاء خلال مهرجان كمتشي في سيؤل، كوريا الجنوبية، 4 نوفمبر 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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تعهد المرشح الرئاسي للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لي جيه- ميونغ، اليوم الأربعاء، بالدفع نحو تقصير أسبوع العمل من خمسة أيام إلى 4 أيام ونصف اليوم إذا انتخب في مارس/ آذار المقبل.
وأعلن لي من الحزب الديمقراطي الليبرالي عن مجموعة من التعهدات الانتخابية للعمال في مركز رعاية العمال في بوتشون، غرب سيئول، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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7 ديسمبر 2021, 08:41 GMT
وقال: "سأبدأ حوارا اجتماعيا ليكون أسبوع العمل مدته 4 أيام ونصف اليوم والدفع من أجل مشروع تجريبي لتنفيذ الخطة على مراحل". كما عرض تقديم حوافز متنوعة للشركات التي تأخذ زمام المبادرة في تبني سياسة أربعة أيام أو أربعة أيام ونصف اليوم عمل.
وأضاف أن مجرد البقاء في العمل لفترة أطول، فهذا لا يعني أن إنتاجية الأفراد أعلى، مقترحا زيادة أيام الإجازة السنوية وإجازة رعاية الأطفال.
وأيد لي في السابق فكرة التحول إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام، لكنه لم يصل إلى حد اعتمادها كتعهد انتخابي وسط مقاومة من داخل الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.
وقال المرشح الرئاسي إن تعهداته الأخرى تشمل التحقيق المبكر لنظام تأمين التوظيف الشامل القائم على الدخل، وإنشاء وكالة حكومية مكلفة بضمان سلامة العمال وصحتهم، والإدخال التدريجي لخطة تأمين شاملة ضد المخاطر المهنية.
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