مرشح الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتعهد بخفض أيام العمل الأسبوعية

وأعلن لي من الحزب الديمقراطي الليبرالي عن مجموعة من التعهدات الانتخابية للعمال في مركز رعاية العمال في بوتشون، غرب سيئول، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقال: "سأبدأ حوارا اجتماعيا ليكون أسبوع العمل مدته 4 أيام ونصف اليوم والدفع من أجل مشروع تجريبي لتنفيذ الخطة على مراحل". كما عرض تقديم حوافز متنوعة للشركات التي تأخذ زمام المبادرة في تبني سياسة أربعة أيام أو أربعة أيام ونصف اليوم عمل.وأضاف أن مجرد البقاء في العمل لفترة أطول، فهذا لا يعني أن إنتاجية الأفراد أعلى، مقترحا زيادة أيام الإجازة السنوية وإجازة رعاية الأطفال.وأيد لي في السابق فكرة التحول إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام، لكنه لم يصل إلى حد اعتمادها كتعهد انتخابي وسط مقاومة من داخل الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.وقال المرشح الرئاسي إن تعهداته الأخرى تشمل التحقيق المبكر لنظام تأمين التوظيف الشامل القائم على الدخل، وإنشاء وكالة حكومية مكلفة بضمان سلامة العمال وصحتهم، والإدخال التدريجي لخطة تأمين شاملة ضد المخاطر المهنية.
وقال: "سأبدأ حوارا اجتماعيا ليكون أسبوع العمل مدته 4 أيام ونصف اليوم والدفع من أجل مشروع تجريبي لتنفيذ الخطة على مراحل". كما عرض تقديم حوافز متنوعة للشركات التي تأخذ زمام المبادرة في تبني سياسة أربعة أيام أو أربعة أيام ونصف اليوم عمل.
وأضاف أن مجرد البقاء في العمل لفترة أطول، فهذا لا يعني أن إنتاجية الأفراد أعلى، مقترحا زيادة أيام الإجازة السنوية وإجازة رعاية الأطفال.
وأيد لي في السابق فكرة التحول إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام، لكنه لم يصل إلى حد اعتمادها كتعهد انتخابي وسط مقاومة من داخل الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.
وقال المرشح الرئاسي إن تعهداته الأخرى تشمل التحقيق المبكر لنظام تأمين التوظيف الشامل القائم على الدخل، وإنشاء وكالة حكومية مكلفة بضمان سلامة العمال وصحتهم، والإدخال التدريجي لخطة تأمين شاملة ضد المخاطر المهنية.