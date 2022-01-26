مصر... وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

ونعت نقابة الصحفيين المصرية، الكاتب الراحل في بيان لها، قائلة: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا إنا لله وإِنا إليه راجعون".. فقدت الأسرة الصحفية علما من أعلامها واستاذا ومعلما، حيث رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأخبار".وأضافت النقابة في بيانها: "خالص العزاء للكاتبة الصحفية أماني درغام، وجميع أسرة تحرير مؤسسة الأخبار، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".وأفادت صحيفة "صدى البلد" بأن ياسر رزق، توفى نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب، وأجرى في وقت سابق جراحة قلب مفتوح في فرنسا.
توفى، صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، ورئيس تحرير صحيفة "الأخبار" السابق.
ونعت نقابة الصحفيين المصرية، الكاتب الراحل في بيان لها، قائلة: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا إنا لله وإِنا إليه راجعون".. فقدت الأسرة الصحفية علما من أعلامها واستاذا ومعلما، حيث رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأخبار".