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https://arabic.sputniknews.com/20220126/معلومات-عن-رادار-إس-بي-إس---48-الأمريكي-الذي-شملته-صفقة-محتملة-مع-مصر-1057206250.html
معلومات عن رادار "إس بي إس - 48" الأمريكي الذي شملته صفقة "محتملة" مع مصر
معلومات عن رادار "إس بي إس - 48" الأمريكي الذي شملته صفقة "محتملة" مع مصر
تمتلك الجيوش الكبرى منظومات دفاع جوي لكشف أي هدف جوي يحاول اختراق أجوائها وتعتمد كفاءتها على نوعية الرادارات التي تستخدمها. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:16+0000
2022-01-26T15:16+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش المصري
أخبار مصر الآن
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وتمثل رادارات "إس بي إس - 48" الأمريكية أحد أنواع الرادارات المتطورة التي يستخدمها الجيش الأمريكي ويتم تصديرها لعدد من الدول حول العالم، ومنها مصر، التي وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة تسمح بحصول القاهرة على 3 رادارات من هذا النوع.ونشر الموقع الرسمي لشركة "إل - 3 هاريس تكنولوجيز" الأمريكية، المصنعة للرادار، تقريرا يرصد أهم المعلومات عنه.ويصنف رادار "إس بي إس - 48" ضمن الرادارات الأرضية، التي يمكن وضعها في مواقع ثابتة أو على منصات متحركة ويمكن دمجها مع منظومات الدفاع الجوي المختلفة.ويصنف الرادار "إس بي إس - 48" ضمن رادارات المسح الإلكتروني ثلاثية الأبعاد، التي يمكنها تغطية نطاق واسع من الأهداف الجوية في جميع الاتجاهات مع امتلاكها نطاق تغطية يصل إلى مئات الكيلومترات.ويقول الموقع إن رادار "إس بي إس - 48" هو رادار متعدد الاستخدامات يتميز بأدائه العالي في رصد وتعقب الأهداف الجوية في جميع الظروف الجوية.ويتميز الرادار الأمريكي بأنه يوفر القدرة على تمييز الهدف بدقة في نطاقات مختلفة يتم التحكم فيها بحيث يتم ضبط نطاق الإرسال واتجاه شعاع الرصد في الاتجاهين الأفقي والرأسي وفقا لمتطلبات المهام العسكرية الموكلة إليه.
https://arabic.sputniknews.com/20191001/الحرب-الإلكترونية-العسكرية-سلاح-غير-مرئي-يصيب-الجيوش-بـشلل-تام-1043031829.html
https://arabic.sputniknews.com/20190929/الاختراق-العظيم-10-طائرات-تنقل-القوات-الخاصة-خلف-خطوط-العدو-1043013195.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, أخبار مصر الآن

معلومات عن رادار "إس بي إس - 48" الأمريكي الذي شملته صفقة "محتملة" مع مصر

15:16 GMT 26.01.2022
© REUTERS / SAM WOLFEرادار إلكتروني أمريكي
رادار إلكتروني أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / SAM WOLFE
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تمتلك الجيوش الكبرى منظومات دفاع جوي لكشف أي هدف جوي يحاول اختراق أجوائها وتعتمد كفاءتها على نوعية الرادارات التي تستخدمها.
وتمثل رادارات "إس بي إس - 48" الأمريكية أحد أنواع الرادارات المتطورة التي يستخدمها الجيش الأمريكي ويتم تصديرها لعدد من الدول حول العالم، ومنها مصر، التي وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة تسمح بحصول القاهرة على 3 رادارات من هذا النوع.
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ونشر الموقع الرسمي لشركة "إل - 3 هاريس تكنولوجيز" الأمريكية، المصنعة للرادار، تقريرا يرصد أهم المعلومات عنه.
ويصنف رادار "إس بي إس - 48" ضمن الرادارات الأرضية، التي يمكن وضعها في مواقع ثابتة أو على منصات متحركة ويمكن دمجها مع منظومات الدفاع الجوي المختلفة.
ويصنف الرادار "إس بي إس - 48" ضمن رادارات المسح الإلكتروني ثلاثية الأبعاد، التي يمكنها تغطية نطاق واسع من الأهداف الجوية في جميع الاتجاهات مع امتلاكها نطاق تغطية يصل إلى مئات الكيلومترات.
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29 سبتمبر 2019, 19:50 GMT
ويقول الموقع إن رادار "إس بي إس - 48" هو رادار متعدد الاستخدامات يتميز بأدائه العالي في رصد وتعقب الأهداف الجوية في جميع الظروف الجوية.
ويتميز الرادار الأمريكي بأنه يوفر القدرة على تمييز الهدف بدقة في نطاقات مختلفة يتم التحكم فيها بحيث يتم ضبط نطاق الإرسال واتجاه شعاع الرصد في الاتجاهين الأفقي والرأسي وفقا لمتطلبات المهام العسكرية الموكلة إليه.
© Sputnik / Mohamed Hasan10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
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محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا15:32 GMT
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