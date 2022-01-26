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https://arabic.sputniknews.com/20220126/مقتل-جنديين-سنغاليين-وفقد-9-خلال-اشتباك-مع-متمردين-انفصاليين-1057170290.html
مقتل جنديين سنغاليين وفقد 9 خلال اشتباك مع متمردين انفصاليين
مقتل جنديين سنغاليين وفقد 9 خلال اشتباك مع متمردين انفصاليين
قال الجيش السنغالي، يوم الثلاثاء، إن اثنين من جنوده قُتلا فيما يُرجح أن يكون تسعة آخرون احتُجزوا رهائن، بعد فقدهم وذلك خلال اشتباك مع متمردين انفصاليين في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T04:36+0000
2022-01-26T04:36+0000
2022-01-26T04:36+0000
أخبار العالم الآن
الجيش السنغالي
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وجاء في بيان أصدره الجيش أن متمردا من حركة القوات الديمقراطية لكازامانس قُتل، وأن القوات السنغالية اعتقلت ثلاثة آخرين خلال القتال الذي اندلع أمس الاثنين.وقال البيان، "يُرجح أن حركة القوات الديمقراطية لكازامانس احتجزت الجنود التسعة المفقودين رهائن. العمليات مستمرة للعثور عليهم وتأمين المنطقة.والجنود ضمن قوة متعددة الجنسيات في جامبيا التي تحدها السنغال من ثلاث جهات.وتشكلت حركة القوات الديمقراطية لكازامانس عام 1982 للقتال من أجل استقلال منطقة كازامانس في جنوب السنغال والمتاخمة لجامبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20180107/مسلحون-يقتلون-13-في-منطقة-كازامانس-بجنوب-السنغال-1029004244.html
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أخبار العالم الآن, الجيش السنغالي
مقتل جنديين سنغاليين وفقد 9 خلال اشتباك مع متمردين انفصاليين
قال الجيش السنغالي، يوم الثلاثاء، إن اثنين من جنوده قُتلا فيما يُرجح أن يكون تسعة آخرون احتُجزوا رهائن، بعد فقدهم وذلك خلال اشتباك مع متمردين انفصاليين في جامبيا المجاورة.
وجاء في بيان أصدره الجيش أن متمردا من
حركة القوات الديمقراطية لكازامانس
قُتل، وأن القوات السنغالية اعتقلت ثلاثة آخرين خلال القتال الذي اندلع أمس الاثنين.
وقال البيان، "يُرجح أن حركة القوات الديمقراطية لكازامانس احتجزت الجنود التسعة المفقودين رهائن. العمليات مستمرة للعثور عليهم وتأمين المنطقة.
والجنود ضمن
قوة متعددة الجنسيات في جامبيا
التي تحدها السنغال من ثلاث جهات.
وتشكلت حركة القوات الديمقراطية لكازامانس عام 1982 للقتال من أجل استقلال منطقة كازامانس في جنوب السنغال والمتاخمة لجامبيا.