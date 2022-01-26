https://arabic.sputniknews.com/20220126/مقتل-عنصرين-من-داعش-في-اشتباكات-مع-الجيش-الوطني-الليبي--1057217708.html

مقتل عنصرين من داعش في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي

مقتل عنصرين من داعش في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي

لقي عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي وأصيب آخر، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش الوطني لليبي، جنوبي البلاد. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T21:09+0000

2022-01-26T21:09+0000

2022-01-26T21:09+0000

ليبيا

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/72/1045877259_0:63:3258:1896_1920x0_80_0_0_9e3081971e2f1f27d655d048bfd97d28.jpg

بنغازي - سبوتنيك. وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، لسبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن "وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش (محظور في روسيا ودول أخرى)".وأوضح أن الحادث وقع خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد.وذكر المسؤول العسكري أن وحدات من الجيش تشتبك في الوقت الحالي مع عدد من العناصر الأخرى للتنظيم أثناء مطاردتهم.وأشار اللواء الليبي إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، في الصحراء بالجنوب.وأوضح أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.والأسبوع الماضي، قتل فرد من القوات المسلحة الليبية وأصيب اثنان في تفجير بمقر الجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.وكانت مصادر عسكرية ذكرت لسبوتنيك في وقت سابق أن النيران اشتعلت داخل سجن قرنادة العسكري في بنغازي، مما تسبب في هروب 5 سجناء ينتمون لتنظيم داعش.وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.كما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن المنظمات الإرهابية بمختلف أنواعها لا تزال تشكل الخطر الرئيسي على استقرار المنطقة. وأنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ازدادت هجرة المسلحين المدربين إلى دول أخرى، وانتقل العدد الأكبر منهم إلى ليبيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/قبل-حسمها-من-البرلمان-ثلاث-شخصيات-تتنافس-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1056819242.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ليبيا, تنظيم داعش الإرهابي