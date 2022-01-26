تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/مقتل-عنصرين-من-داعش-في-اشتباكات-مع-الجيش-الوطني-الليبي--1057217708.html
مقتل عنصرين من داعش في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي
مقتل عنصرين من داعش في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي
لقي عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي وأصيب آخر، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش الوطني لليبي، جنوبي البلاد. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T21:09+0000
2022-01-26T21:09+0000
ليبيا
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/72/1045877259_0:63:3258:1896_1920x0_80_0_0_9e3081971e2f1f27d655d048bfd97d28.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، لسبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن "وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش (محظور في روسيا ودول أخرى)".وأوضح أن الحادث وقع خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد.وذكر المسؤول العسكري أن وحدات من الجيش تشتبك في الوقت الحالي مع عدد من العناصر الأخرى للتنظيم أثناء مطاردتهم.وأشار اللواء الليبي إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، في الصحراء بالجنوب.وأوضح أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.والأسبوع الماضي، قتل فرد من القوات المسلحة الليبية وأصيب اثنان في تفجير بمقر الجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.وكانت مصادر عسكرية ذكرت لسبوتنيك في وقت سابق أن النيران اشتعلت داخل سجن قرنادة العسكري في بنغازي، مما تسبب في هروب 5 سجناء ينتمون لتنظيم داعش.وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.كما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن المنظمات الإرهابية بمختلف أنواعها لا تزال تشكل الخطر الرئيسي على استقرار المنطقة. وأنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ازدادت هجرة المسلحين المدربين إلى دول أخرى، وانتقل العدد الأكبر منهم إلى ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/قبل-حسمها-من-البرلمان-ثلاث-شخصيات-تتنافس-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1056819242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/72/1045877259_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d3a09e41924c18674ba13c1dac4cd21d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليبيا, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل عنصرين من داعش في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي

21:09 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
تابعنا عبر
لقي عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي وأصيب آخر، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش الوطني لليبي، جنوبي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، لسبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن "وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش (محظور في روسيا ودول أخرى)".
العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
قبل حسمها من البرلمان... ثلاث شخصيات تتنافس لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
21 يناير, 19:12 GMT
وأوضح أن الحادث وقع خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد.
وذكر المسؤول العسكري أن وحدات من الجيش تشتبك في الوقت الحالي مع عدد من العناصر الأخرى للتنظيم أثناء مطاردتهم.
وأشار اللواء الليبي إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، في الصحراء بالجنوب.
وأوضح أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.
والأسبوع الماضي، قتل فرد من القوات المسلحة الليبية وأصيب اثنان في تفجير بمقر الجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت مصادر عسكرية ذكرت لسبوتنيك في وقت سابق أن النيران اشتعلت داخل سجن قرنادة العسكري في بنغازي، مما تسبب في هروب 5 سجناء ينتمون لتنظيم داعش.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.
كما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن المنظمات الإرهابية بمختلف أنواعها لا تزال تشكل الخطر الرئيسي على استقرار المنطقة. وأنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ازدادت هجرة المسلحين المدربين إلى دول أخرى، وانتقل العدد الأكبر منهم إلى ليبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية