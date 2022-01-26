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موسكو تكشف حقيقة ما تريده واشنطن من بوتين
موسكو تكشف حقيقة ما تريده واشنطن من بوتين
لم يستبعد الرئيس الأمريكي بايدن إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:31+0000
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روسيا
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أعلن ذلك رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، عبر موقع "تلغرام". وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "أخيرا كشفت الإدارة الأمريكية أن واشنطن تريد أن يكون الرئيس الروسي مواليًا لها ويقع تحت سيطرتها".وأشار إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيقه بالوسائل المعروفة: العقوبات والاستفزازات والهجمات الإعلامية.وتلجأ الإدارة الأمريكية إلى استخدام هذه الوسائل ضد روسيا بسبب عدم رضاها بأحوال روسيا. وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "لا يطيب للولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين قوية ومستقلة".واستطرد قائلا: "دعنا نرد على هذا السؤال: لماذا يريدون فرض عقوبات على بوتين؟ من الواضح أنهم يريدون معاقبته لأنه لم يسمح بتفكيك البلاد وأنهى الحرب في القوقاز وجعل روسيا مستقلة تعتمد على الذات في المجال الاقتصادي".
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روسيا

موسكو تكشف حقيقة ما تريده واشنطن من بوتين

10:31 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 10:33 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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لم يستبعد الرئيس الأمريكي بايدن إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعلن ذلك رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، عبر موقع "تلغرام". وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "أخيرا كشفت الإدارة الأمريكية أن واشنطن تريد أن يكون الرئيس الروسي مواليًا لها ويقع تحت سيطرتها".
وأشار إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيقه بالوسائل المعروفة: العقوبات والاستفزازات والهجمات الإعلامية.
وتلجأ الإدارة الأمريكية إلى استخدام هذه الوسائل ضد روسيا بسبب عدم رضاها بأحوال روسيا. وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "لا يطيب للولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين قوية ومستقلة".
واستطرد قائلا: "دعنا نرد على هذا السؤال: لماذا يريدون فرض عقوبات على بوتين؟ من الواضح أنهم يريدون معاقبته لأنه لم يسمح بتفكيك البلاد وأنهى الحرب في القوقاز وجعل روسيا مستقلة تعتمد على الذات في المجال الاقتصادي".
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