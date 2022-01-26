https://arabic.sputniknews.com/20220126/هجوم-طائرات-انتحارية-يابانية-على-حاملة-طائرات-أمريكية-فيديو-1057192350.html

هجوم طائرات انتحارية يابانية على حاملة طائرات أمريكية... فيديو

هجوم طائرات انتحارية يابانية على حاملة طائرات أمريكية... فيديو

تم إصدار مقطع فيديو وثائقي تمت استعادته بالألوان لهجوم ياباني انتحاري على حاملة طائرات أمريكية. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T11:03+0000

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2022-01-26T11:03+0000

رصد عسكري

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تم نشر وثيقة فيلم فريدة من نوعها على شبكة الإنترنت - مقطع فيديو لهجوم كاميكازي (انتحاري) ياباني على حاملة الطائرات الأمريكية تيكونديروجا بالألوان وبدقة إتش دي. وقع هذا الحادث في نهاية الحرب العالمية الثانية في 21 يناير/ كانون الثاني 1945 بالقرب من جزيرة فورموزا، تايوان الآن.في ذلك اليوم، استغلت فرقة عمل تابعة للبحرية الأمريكية الطقس الصافي لضرب المطارات في فورموزا، وبيسكادوريس، وساكيشيما جونتو في جزر جنوب اليابان.شنت القوات الجوية اليابانية هجوما مضادا. أولاً، قصفت طائرة ذات محرك واحد البارجة لانجلي. بعد ثوانٍ قليلة، ظهرت طائرة كاميكازي من الغيوم وحلقت فوق حاملة طائرات. لقد اصطدمت بالسطح حيث تتمركز الطائرات بين طائرتين بجوار حامل مدفع عيار 133 ملم. انفجرت قنبلتها فوق سطح حظيرة الطائرات ونشب حريق في عدة طائرات كانت واقفة في مكان قريب، ومات بعض من فيها، واندلع حريق مروع في الطائرة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".أمر الكابتن كيفر بتغيير المسار حتى لا تهيج الرياح ألسنة اللهب. ثم أمر بإغراق مقصورات الذخيرة لمنع حدوث المزيد من الانفجارات.بينما كان الطاقم يقاوم الحريق، استمر هجوم الطائرات الكاميكازي على حاملة الطائرات. تمكنت المدفعية المضادة للطائرات من إسقاط ثلاث طائرات، لكن الطائرة الرابعة تحطمت في الجانب الأيمن من السفينة. نتيجة لانفجار قنبلتها، اشتعلت النيران في عدة طائرات أخرى، وتم خرق سطح السفينة، وقتل مئة شخص، بمن فيهم القبطان.ومع ذلك، تمكن طاقم حاملة الطائرات من التعامل مع الحريق وإيصال السفينة إلى الرصيف.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري