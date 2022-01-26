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وزارة الاقتصاد الألمانية: وضع الطاقة في البلاد آمن رغم تراجع مخزون الغاز
وزارة الاقتصاد الألمانية: وضع الطاقة في البلاد آمن رغم تراجع مخزون الغاز
قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بيت بارون، اليوم الأربعاء، إن وضع الطاقة في البلاد آمن، مشيرة إلى أن منشآت تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة تصل... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:47+0000
2022-01-26T13:47+0000
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وأوضحت خلال إفادة صحفية: "وضع الطاقة في ألمانيا يبقى آمنا حتى اللحظة، بالطبع علينا مراقبة التطورات بحرص. منشآت تخزين الغاز ممتلئة بنسبة بين 40 إلى 41% من سعتها، ما يعني أنها أقل بشكل واضح من العام الماضي"وأمس قال ميشائيل فاسيلياديس رئيس النقابة الصناعية للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا عقب لقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية شمال الراين ويستفاليا، إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية يمكنها في الوقت الحالي أن تؤمن احتياجها من الغاز من مصادر أخرى مقابل الكثير جدا من الجهد والكثير جدا من المال".
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أخبار ألمانيا

وزارة الاقتصاد الألمانية: وضع الطاقة في البلاد آمن رغم تراجع مخزون الغاز

13:47 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصور الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021
الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بيت بارون، اليوم الأربعاء، إن وضع الطاقة في البلاد آمن، مشيرة إلى أن منشآت تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة تصل إلى 41%.
برلين - سبوتنيك. وأوضحت خلال إفادة صحفية: "وضع الطاقة في ألمانيا يبقى آمنا حتى اللحظة، بالطبع علينا مراقبة التطورات بحرص. منشآت تخزين الغاز ممتلئة بنسبة بين 40 إلى 41% من سعتها، ما يعني أنها أقل بشكل واضح من العام الماضي"
وأمس قال ميشائيل فاسيلياديس رئيس النقابة الصناعية للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا عقب لقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية شمال الراين ويستفاليا، إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية يمكنها في الوقت الحالي أن تؤمن احتياجها من الغاز من مصادر أخرى مقابل الكثير جدا من الجهد والكثير جدا من المال".
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