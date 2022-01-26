وزارة التربية والتعليم الليبية تعلن إيقاف الدراسة وتفعيل التعليم عن بعد بسبب تفاقم جائحة كورونا

بنغازي - سبوتنيك. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك":وأوضحت الوزارة أن ذلك بشرط أن "يتعهدوا بحضور أبنائهم للتطبيقات والامتحانات الشهرية والنصفية والنهائية، وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة التفتيش التربوي العام الماضي".وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 413 ألفا و66 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 389 ألف حالة، وسُجلت 5967 حالة وفاة جراء تداعيات المرض في البلاد.يشار إلى أنه بعد ظهور الطفرة الجديدة لأول مرة من المتحور "أوميكرون" لوحظ زيادة كبيرة في حالات الإصابات بالمتحور .وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية حيدر السائح في 21 كاون الثاني/يناير الجاري، أن ليبيا دخلت رسمياً في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون .
أعلنت وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ضرورة إيقاف الدراسة وتفعيل التعليم عن بعد وذلك للطلاب الذين يعانون من أمراض صحية بسبب جائحة كورونا.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك":
"نظراً لتفاقم جائحة كورونا ومطالبة العديد من أولياء الأمور بضرورة إيقاف الدراسة نظراً لحالة أبنائهم الصحية وصعوبة تواجدهم داخل المدارس؛ طالبت مراقبو التربية والتعليم تفعيل موضوع التعليم عن بعد من خلال متابعة الدروس الموجودة على القناة أو أي وسيلة أخرى يفضلها أولياء الامور".
وأوضحت الوزارة أن ذلك بشرط أن "يتعهدوا بحضور أبنائهم للتطبيقات والامتحانات الشهرية والنصفية والنهائية، وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة التفتيش التربوي العام الماضي".