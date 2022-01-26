https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزارة-الدفاع-الكويتية-تحدد-6-شروط-لقبول-المرأة-في-الجيش-1057173705.html

وزارة الدفاع الكويتية تحدد 6 شروط لقبول المرأة في الجيش

وزارة الدفاع الكويتية تحدد 6 شروط لقبول المرأة في الجيش

حددت وزارة الدفاع الكويتية الشروط الواجب توفرها لقبول المرأة في الجيش، بناءً على الفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف بشأن التحاق المرأة... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T08:09+0000

2022-01-26T08:09+0000

2022-01-26T08:09+0000

أخبار الكويت اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اعتمد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري وحدد الشروط وهي: وأكدت وزارة الدفاع الكويتية، أخيرا، أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وذلك خلال تطرقه إلى موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.وقال وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في تصريح مكتوب إن "قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".وأضاف أن "إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذين حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، وقد تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم".وكان الجيش الكويتي أعلن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكويت اليوم