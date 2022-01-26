وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والأردن يوقعون اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء

القاهرة-سبوتنيك. وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال احتفالية التوقيع: "يتبقى بعد توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا اليوم التمويل من البنك الدولي وسنبدأ في العمل عليه"، مشيرا إلى أنه "سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا".وأضاف: "نأمل أن يحسن الاتفاق من قطاع الكهرباء في لبنان ويفتح لنا المجال لمزيد من التعاون في مجال الطاقة"، منوها "بالتعاون مع البنك الدولي سنبدأ عملية نقل الطاقة الكهربائية إلى لبنان في أسرع وقت ممكن".وفي ذات السياق، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: "الحكومة السورية تصر على إنجاح هذا الملف بأسرع وقت ممكن وكنا هناك بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة"، مضيفا: "الأعمال أنجزت في وقت قياسي والوقت كان مدروس من وزارة الطاقة ونحن الآن جاهزين لربط الكهرباء ونفذنا كل التعهدات التي تعهدنا بها".
وقّع وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والأردن، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، حيث تخصص الاتفاقية الأولى لشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان والاتفاقية الثانية اتفاقية عبور الكهرباء بين الدول الثلاث.
القاهرة-سبوتنيك. وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال احتفالية التوقيع: "يتبقى بعد توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا اليوم التمويل من البنك الدولي وسنبدأ في العمل عليه"، مشيرا إلى أنه "سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا".
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة: "مسرورون في وجودنا في بيروت وهذه لحظة تاريخية ونوقّع عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع لبنان واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا".
وأضاف: "نأمل أن يحسن الاتفاق من قطاع الكهرباء في لبنان ويفتح لنا المجال لمزيد من التعاون في مجال الطاقة"، منوها "بالتعاون مع البنك الدولي سنبدأ عملية نقل الطاقة الكهربائية إلى لبنان في أسرع وقت ممكن".
وفي ذات السياق، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: "الحكومة السورية تصر على إنجاح هذا الملف بأسرع وقت ممكن وكنا هناك بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة"، مضيفا: "الأعمال أنجزت في وقت قياسي والوقت كان مدروس من وزارة الطاقة ونحن الآن جاهزين لربط الكهرباء ونفذنا كل التعهدات التي تعهدنا بها".