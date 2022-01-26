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وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان تعزيز التعاون وآخر المستجدات في المنطقة
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان تعزيز التعاون وآخر المستجدات في المنطقة
بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:53+0000
2022-01-26T10:53+0000
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وأفادت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني، واستعرض الجانبان "العلاقات الثنائية بين قطر وإيران وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".كما تطرق الاتصال إلى "بحث آخر المستجدات الإقليمية، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب المصدر ذاته.وكان أمير قطر تميم بن حمد استقبل مؤخرا، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في مجلس الشيخ عبد الله بن جاسم في الديوان الأميري.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وكان عبد اللهيان قال في تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من مسقط بعد محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين إن زيارتيه إلى سلطنة عمان وقطر تأتيان في إطار "سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هناك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات بلاده في مجال الخدمات الفنية والهندسية.وقال إنه "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في سائر التطورات الإقليمية والدولية".
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان تعزيز التعاون وآخر المستجدات في المنطقة

10:53 GMT 26.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني، واستعرض الجانبان "العلاقات الثنائية بين قطر وإيران وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".
كما تطرق الاتصال إلى "بحث آخر المستجدات الإقليمية، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب المصدر ذاته.
وكان أمير قطر تميم بن حمد استقبل مؤخرا، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في مجلس الشيخ عبد الله بن جاسم في الديوان الأميري.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وكان عبد اللهيان قال في تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من مسقط بعد محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين إن زيارتيه إلى سلطنة عمان وقطر تأتيان في إطار "سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هناك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات بلاده في مجال الخدمات الفنية والهندسية.
وقال إنه "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في سائر التطورات الإقليمية والدولية".
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