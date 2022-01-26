https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزير-الدفاع-الإيطالي-نؤيد-الحوار-مع-موسكو-ومستعدون-للوفاء-بالتزاماتنا-في-الناتو-1057204216.html

وزير الدفاع الإيطالي: نؤيد الحوار مع موسكو ومستعدون للوفاء بالتزاماتنا في الناتو

وزير الدفاع الإيطالي: نؤيد الحوار مع موسكو ومستعدون للوفاء بالتزاماتنا في الناتو

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد استمرار الحوار مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، لكنها مستعدة للوفاء بالتزاماتها في حلف... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T14:55+0000

2022-01-26T14:55+0000

2022-01-26T14:55+0000

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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات غويريني، خلال مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "نؤيد ونشجع في نفس الوقت أي جهود ومنتديات لتبادل وجهات النظر مع روسيا، ولا أحد منا يريد تصعيد التوتر، بل على العكس، كلنا نأمل في استمرار الحوار البناء وتنفيذه".وأضاف الوزير الإيطالي إن الحلف يطور تدابير الردع على جانبه الشرقي، حيث تشارك إيطاليا في إطار العمليات والبعثات التي حصلت بالفعل على موافقة البرلمان. وإذا تم اتخاذ قرارات أخرى في إطار استراتيجية الاحتواء التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن إيطاليا ستقدم مساهمتها وتفي بالتزاماتها، وتعيد التأكيد على قيمة تماسك الحلف.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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