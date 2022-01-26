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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/وفد-من-القرم-يناقش-في-دبي-الإمدادات-الغذائية-للدول-العربية--1057174357.html
وفد من القرم يناقش في دبي الإمدادات الغذائية للدول العربية
وفد من القرم يناقش في دبي الإمدادات الغذائية للدول العربية
عرض وفد من القرم الروسية الإمكانيات التصديرية لشبه الجزيرة ضمن أعمال المنتدى الروسي العربي، "روسيا - العالم العربي: فرص جديدة في واقع جديد" في دولة الإمارات... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T08:24+0000
2022-01-26T08:34+0000
إكسبو 2020 دبي
اقتصاد
أخبار روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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المنتدى الذي يقام على هامش فعاليات "إكسبو دبي "، عرض فيه إيغور بولنشيكي، المدير العام لشركة MPK Skvortsovo ورئيس شركة Krasnogvardeisky elevator، أكبر شركة للحبوب في شبه الجزيرة، ميخائيل جاناجا، قدرات الشركتين على توفير مواد غذائية.وتضمن المنتدى عقد اجتماعات عمل ثنائية بين ممثلين من روسيا و22 دولة عربية في الأجنحة الوطنية لروسيا ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والسودان والمغرب وسوريا وعمان.في عام 2021، وفقًا للبيانات الأولية من إحصاءات الجمارك، صدّرت القرم منتجات بقيمة 17.2 مليون دولار - 143.3 في المئة من القيمة السنوية المخطط لها (12 مليون دولار). في الوقت نفسه ، أصبح مصنع "دروجبا نارودوف" لتعبئة اللحوم الرائد الشخصي للتصدير، بعد أن ضاعف إمداداته في الخارج.و سلمت شركة Krasnogvardeisky Elevator لسوريا في العام الماضي، 200 ألف طن من الحبوب. كما نوقش توسيع التعاون بين شبه جزيرة القرم ودمشق، في كانون الثاني من العام الجاري، خلال زيارة لشبه جزيرة القرم قام بها وفد حكومي من الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.
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اقتصاد, أخبار روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية

وفد من القرم يناقش في دبي الإمدادات الغذائية للدول العربية

08:24 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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عرض وفد من القرم الروسية الإمكانيات التصديرية لشبه الجزيرة ضمن أعمال المنتدى الروسي العربي، "روسيا - العالم العربي: فرص جديدة في واقع جديد" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنتدى الذي يقام على هامش فعاليات "إكسبو دبي "، عرض فيه إيغور بولنشيكي، المدير العام لشركة MPK Skvortsovo ورئيس شركة Krasnogvardeisky elevator، أكبر شركة للحبوب في شبه الجزيرة، ميخائيل جاناجا، قدرات الشركتين على توفير مواد غذائية.

وأعلن المجمع الصناعي الزراعي في شبه الجزيرة عن جاهزيته لتزويد دول الشرق العربي سنويًا بـ 300 طن من منتجات اللحوم الحلال، و20 ألف طن من علف الحيوانات، و15 ألف طن من الحبوب والبقوليات، و5000 طن من عصير التفاح وأكثر من 10000 طن تفاح.

وتضمن المنتدى عقد اجتماعات عمل ثنائية بين ممثلين من روسيا و22 دولة عربية في الأجنحة الوطنية لروسيا ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والسودان والمغرب وسوريا وعمان.

يُعقد اجتماع مجلس الأعمال الروسي العربي كجزء من معرض إكسبو 2020 دبي في الفترة من 25 إلى 26 يناير/كانون الثاني في دبي (الإمارات العربية المتحدة) بدعم من اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة كجزء من المعرض العالمي EXPO 2020.

في عام 2021، وفقًا للبيانات الأولية من إحصاءات الجمارك، صدّرت القرم منتجات بقيمة 17.2 مليون دولار - 143.3 في المئة من القيمة السنوية المخطط لها (12 مليون دولار). في الوقت نفسه ، أصبح مصنع "دروجبا نارودوف" لتعبئة اللحوم الرائد الشخصي للتصدير، بعد أن ضاعف إمداداته في الخارج.
و سلمت شركة Krasnogvardeisky Elevator لسوريا في العام الماضي، 200 ألف طن من الحبوب. كما نوقش توسيع التعاون بين شبه جزيرة القرم ودمشق، في كانون الثاني من العام الجاري، خلال زيارة لشبه جزيرة القرم قام بها وفد حكومي من الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.
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