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https://arabic.sputniknews.com/20220126/يونيسف-تزايد-المخاوف-بشأن-مصير-850-طفلا-في-سجن-سوري-سيطر-عليه-داعش-1057169240.html
يونيسف: تزايد المخاوف بشأن مصير 850 طفلا في سجن سوري سيطر عليه داعش
يونيسف: تزايد المخاوف بشأن مصير 850 طفلا في سجن سوري سيطر عليه داعش
الحسكة 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T00:40+0000
2022-01-26T00:40+0000
هروب مساجين
أخبار قوات سوريا الديمقراطية
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الثلاثاء، إن المخاوف تتزايد بشأن مصير مئات الأطفال في سجن سوري سيطر عليه سجناء من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).جاء ذلك بعد اشتباكات على مدى ستة أيام مع قوات يقودها الأكراد تسعى لاستعادة السيطرة عليه.ويقع قرابة 850 طفلا في مرمى النيران، بينما تحاول قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة اقتحام السجن في مدينة الحسكة بعدما سيطر عليه الإرهابيون يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل العشرات.وقالت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيسف،وهرب عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة المحيطة بالسجن في هجوم يوم الخميس الذي شمل تفجير سيارة ملغومة قرب بواباته، بينما سيطر سجناء آخرون على جزء من المجمع، وفقا لرويترز.وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن عدد القتلى حاليا يبلغ نحو 200 سجين و27 من قواتها، بينما استسلم أكثر من 550 إرهابيا. والاشتباكات مستمرة حيث لا يزال البعض متحصنين في بعض المباني.وطالبت يونيسف بوقف الاشتباكات على الفور للسماح بمرور آمن للقصر البالغ عددهم 850، والذين تصل أعمار بعضهم إلى 12 عاما. ولم يتسن للمنظمة التحقق مما إذا كان هناك أي أطفال ضمن حصيلة القتلى التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية.واحتُجز الأطفال أثناء حملات ساندتها الولايات المتحدة وانتهت بطرد التنظيم من آخر مناطق كان يسيطر عليها في سوريا في 2019.وسجن الحسكة هو الأكبر بين عدد من السجون التي تحتجز فيها قوات سوريا الديمقراطية الآلاف دون اتهامات أو محاكمة، ويضم مدنيين يرفضون التجنيد الإجباري.وزاد الاعتقال الجماعي في السنوات القليلة الماضية من استياء أبناء العشائر العربية الذين يتهمون القوات الكردية بالتمييز العرقي، وهو ما تنفيه القوات التي تحكم مناطقهم.وأجبر القتال أكثر من 45 ألف مدني، معظمهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم في الأحياء القريبة من السجن.وقالت توما "هربت تلك الأسر سريعا دون أن تأخذ معها شيئا تقريبا في طقس الشتاء القاسي. الكثيرون منهم كانوا قد نزحوا بالفعل فرارا من العنف في مناطق أخرى من سوريا".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الجيش-الأمريكي-يفاوض-إرهابيي-داعش-شرقي-سوريا-1057036357.html
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هروب مساجين, أخبار قوات سوريا الديمقراطية

يونيسف: تزايد المخاوف بشأن مصير 850 طفلا في سجن سوري سيطر عليه داعش

00:40 GMT 26.01.2022
© REUTERS / North Press Agency Digitalاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من السجن 23 يناير 2022
اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من السجن 23 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / North Press Agency Digital
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الحسكة
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الثلاثاء، إن المخاوف تتزايد بشأن مصير مئات الأطفال في سجن سوري سيطر عليه سجناء من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
جاء ذلك بعد اشتباكات على مدى ستة أيام مع قوات يقودها الأكراد تسعى لاستعادة السيطرة عليه.
ويقع قرابة 850 طفلا في مرمى النيران، بينما تحاول قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة اقتحام السجن في مدينة الحسكة بعدما سيطر عليه الإرهابيون يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل العشرات.
وقالت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيسف،
"من الصعب جدا تصور ما يشهده هؤلاء الأطفال من فظائع.. حياة هؤلاء الأطفال في خطر مباشر".
وهرب عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة المحيطة بالسجن في هجوم يوم الخميس الذي شمل تفجير سيارة ملغومة قرب بواباته، بينما سيطر سجناء آخرون على جزء من المجمع، وفقا لرويترز.
وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن عدد القتلى حاليا يبلغ نحو 200 سجين و27 من قواتها، بينما استسلم أكثر من 550 إرهابيا. والاشتباكات مستمرة حيث لا يزال البعض متحصنين في بعض المباني.
أحد أعضاء قوات سوريا الديمقراطية داخل سجن بناه مقاتلو داعش في مدينة الرقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
الجيش الأمريكي يفاوض إرهابيي "داعش" شرقي سوريا
24 يناير, 17:37 GMT
وطالبت يونيسف بوقف الاشتباكات على الفور للسماح بمرور آمن للقصر البالغ عددهم 850، والذين تصل أعمار بعضهم إلى 12 عاما. ولم يتسن للمنظمة التحقق مما إذا كان هناك أي أطفال ضمن حصيلة القتلى التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية.
واحتُجز الأطفال أثناء حملات ساندتها الولايات المتحدة وانتهت بطرد التنظيم من آخر مناطق كان يسيطر عليها في سوريا في 2019.
ولطالما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، بسبب احتجاز أطفال في سجون مزدحمة وفي ظروف غير إنسانية.
وسجن الحسكة هو الأكبر بين عدد من السجون التي تحتجز فيها قوات سوريا الديمقراطية الآلاف دون اتهامات أو محاكمة، ويضم مدنيين يرفضون التجنيد الإجباري.
وزاد الاعتقال الجماعي في السنوات القليلة الماضية من استياء أبناء العشائر العربية الذين يتهمون القوات الكردية بالتمييز العرقي، وهو ما تنفيه القوات التي تحكم مناطقهم.
وأجبر القتال أكثر من 45 ألف مدني، معظمهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم في الأحياء القريبة من السجن.
وقالت توما "هربت تلك الأسر سريعا دون أن تأخذ معها شيئا تقريبا في طقس الشتاء القاسي. الكثيرون منهم كانوا قد نزحوا بالفعل فرارا من العنف في مناطق أخرى من سوريا".
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