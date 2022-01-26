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https://arabic.sputniknews.com/20220126/5-فوائد-مذهلة-من-تناول-البصل-الأخضر-1057205936.html
5 فوائد مذهلة من تناول البصل الأخضر
5 فوائد مذهلة من تناول البصل الأخضر
يعد البصل الأخضر من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وخصوصا الوقاية من الأمراض. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:35+0000
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كشف تقرير نشره موقع "شي ذا بيبول"، أن البصل الأخضر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، وله فوائد مذهلة، منها:خفض مستوى السكر في الدميحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من الكبريت الذي يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر في الدم.الهضميساعد في تحسين عملية الهضم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.الرؤية الجيدةبسبب احتوائه على الكاروتينات، فإن البصل الأخضر يساهم في الحفاظ على رؤية صحية وسليمة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين "أ" الذي يمنع فقدان البصر.الوقاية من الأنفلونزايعد من الأطعمة المفيدة في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، وأيضا يقلل المخاط الزائد.السرطانيحتوي البصل الأخضر على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد، التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان ومحاربة الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20201218/يحمي-من-السرطان-6-فوائد-مذهلة-من-تناول-البصل-الأخضر-1047555765.html
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5 فوائد مذهلة من تناول البصل الأخضر

16:35 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / INA FASSBENDERبصل أخضر
بصل أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
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يعد البصل الأخضر من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وخصوصا الوقاية من الأمراض.
كشف تقرير نشره موقع "شي ذا بيبول"، أن البصل الأخضر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، وله فوائد مذهلة، منها:
خفض مستوى السكر في الدم
يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من الكبريت الذي يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر في الدم.
بصل أحمر وخضار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2020
يحمي من السرطان... 6 فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر
18 ديسمبر 2020, 16:26 GMT
الهضم
يساعد في تحسين عملية الهضم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.
الرؤية الجيدة
بسبب احتوائه على الكاروتينات، فإن البصل الأخضر يساهم في الحفاظ على رؤية صحية وسليمة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين "أ" الذي يمنع فقدان البصر.
الوقاية من الأنفلونزا
يعد من الأطعمة المفيدة في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، وأيضا يقلل المخاط الزائد.
السرطان
يحتوي البصل الأخضر على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد، التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان ومحاربة الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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