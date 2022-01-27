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https://arabic.sputniknews.com/20220127/آزمون-قد-يغيب-عن-لقائي-الإمارات-والعراق-زينيت-يرفض-إرسال-لاعبه-للالتحاق-بالمنتخب-الإيراني-1057262317.html
آزمون قد يغيب عن لقائي الإمارات والعراق... زينيت يرفض إرسال لاعبه للالتحاق بالمنتخب الإيراني
آزمون قد يغيب عن لقائي الإمارات والعراق... زينيت يرفض إرسال لاعبه للالتحاق بالمنتخب الإيراني
رفض نادي زينيت الروسي إرسال مهاجمه الإيراني سردار آزمون، للالتحاق بمنتخب بلاده لخوض لقائي العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T09:09+0000
2022-01-27T09:09+0000
2022-01-27T09:09+0000
منتخب إيران
بطولة كأس العالم 2022
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ايعود سبب منع النادي الروسي لاعبه من الالتحاق بمنتخب بلاده، لتأخر إرسال الاتحاد الإيراني بكرة القدم طلب الالتحاق.هذا وقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، شكوى إلى "فيفا" ضد زينيت سان بطرسبورغ فيما يتعلق برفض النادي إرسال آزمون للمنتخب لخوض لقائي العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.بالإضافة لأن اللاعب غاب عن التدريبات في المعسكر التدريبي الأول لعدم جاهزيته البدنية، وقد أبلغ النادي موقفه للاتحاد الدولي بكرة القدم.
منتخب إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب إيران, بطولة كأس العالم 2022
آزمون قد يغيب عن لقائي الإمارات والعراق... زينيت يرفض إرسال لاعبه للالتحاق بالمنتخب الإيراني
رفض نادي زينيت الروسي إرسال مهاجمه الإيراني سردار آزمون، للالتحاق بمنتخب بلاده لخوض لقائي العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ايعود سبب منع النادي الروسي لاعبه من الالتحاق بمنتخب بلاده، لتأخر إرسال الاتحاد الإيراني بكرة القدم طلب الالتحاق.
وبحسب ما صرحت به الخدمة الصحفية لـ"سبوتنيك"، فإن الاتحاد الإيراني أرسل دعوة للاعب للإلتحاق بوقت متأخر عن المواعيد التي حدده الإتحاد الدولي بكرة القدم.
هذا وقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، شكوى إلى "فيفا" ضد زينيت سان بطرسبورغ فيما يتعلق
برفض النادي
إرسال آزمون للمنتخب لخوض لقائي العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأضافت الخدمة الصحفية للنادي الروسي بأن
رفض الفريق إرسال لاعبه يعود لتأخر الاتحاد إرسال دعوة للاعب في الوقت المحدد من قبل فيفا، وفي مثل هذه الحالات يبقى القرار للنادي.
بالإضافة لأن اللاعب غاب عن التدريبات في المعسكر التدريبي الأول لعدم جاهزيته البدنية، وقد أبلغ النادي موقفه للاتحاد الدولي بكرة القدم.