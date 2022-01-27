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https://arabic.sputniknews.com/20220127/أجواء-مرعبة-ما-حقيقة-تصوير-هذه-المشاهد-العاصفة-في-مدينة-الإسكندرية؟-1057288394.html
أجواء مرعبة... ما حقيقة تصوير هذه المشاهد العاصفة في مدينة الإسكندرية؟
أجواء مرعبة... ما حقيقة تصوير هذه المشاهد العاصفة في مدينة الإسكندرية؟
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو، لما قالوا إنها رياحا عاتية تضرب مدينة الإسكندرية في أقصى شمال البلاد تزامنا مع الأوضاع الجوية شديدة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T15:12+0000
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يظهر المقطع أجواء شديدة العصف في المدينة تكاد تقتلع الأشجار وتؤثر حتى على حركة السيارات، مع تعليق جاء فيه: "الإسكندرية الآن". لكن في الحقيقة المقطع المشار إليه صور في لبنان قبل سنوات.بالبحث عن حقيقة المقطع المصور، تبين أنه لم يلتقط في مصر ولم يتزامن أصلا مع الوقت الراهن الذي تشهد فيه البلاد أجواء مضطربة للغاية وشديدة البرودة.وتبين أنه التقط في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019، وذكرت المنشورات المتداولة آنذاك أنه التقط في لبنان الذي شهد بالفعل في هذا التوقيت منخفضا جويا مضطربا للغاية.وتأثرت مصر خلال الأيام القليلة الماضية بانسداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.وشهدت جميع أنحاء الجمهورية طقسا شديد البرودة، يؤدي انخفاض درجات الحرارة، وإلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر، وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 3 تحت الصفر.
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أجواء مرعبة... ما حقيقة تصوير هذه المشاهد العاصفة في مدينة الإسكندرية؟

15:12 GMT 27.01.2022
© flickr.com / Sebastià Giraltالإسكندرية، مصر
الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© flickr.com / Sebastià Giralt
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تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو، لما قالوا إنها رياحا عاتية تضرب مدينة الإسكندرية في أقصى شمال البلاد تزامنا مع الأوضاع الجوية شديدة البرودة.
يظهر المقطع أجواء شديدة العصف في المدينة تكاد تقتلع الأشجار وتؤثر حتى على حركة السيارات، مع تعليق جاء فيه: "الإسكندرية الآن". لكن في الحقيقة المقطع المشار إليه صور في لبنان قبل سنوات.
بالبحث عن حقيقة المقطع المصور، تبين أنه لم يلتقط في مصر ولم يتزامن أصلا مع الوقت الراهن الذي تشهد فيه البلاد أجواء مضطربة للغاية وشديدة البرودة.
وتبين أنه التقط في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019، وذكرت المنشورات المتداولة آنذاك أنه التقط في لبنان الذي شهد بالفعل في هذا التوقيت منخفضا جويا مضطربا للغاية.
وتأثرت مصر خلال الأيام القليلة الماضية بانسداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.
وشهدت جميع أنحاء الجمهورية طقسا شديد البرودة، يؤدي انخفاض درجات الحرارة، وإلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر، وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 3 تحت الصفر.
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