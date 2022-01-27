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https://arabic.sputniknews.com/20220127/أردوغان-نشاط-أنقرة-وموسكو-في-توريد-إس-400-متواصل-1057219906.html
أردوغان: نشاط أنقرة وموسكو في توريد إس-400 متواصل
أردوغان: نشاط أنقرة وموسكو في توريد إس-400 متواصل
أعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان، أن نشاط أنقرة وموسكو في مجال توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" متواصل. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T02:17+0000
2022-01-27T02:17+0000
إس 400
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في"، "العملية تتواصل، ليس هناك أي تردد. نحن نقرر بأنفسنا ممن نشتري. خلفية عملية استيراد إس-400 هي فهمٌ مخفي في أنفسنا".وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بأنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.كما يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/أردوغان-مرحلة-جديدة-تنتظر-أنقرة-بعد-زيارتي-للإمارات-ولا-يوجد-مستحقات-غاز-متأخرة-لطهران-1057218693.html
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إس 400, رجب طيب أردوغان

أردوغان: نشاط أنقرة وموسكو في توريد إس-400 متواصل

02:17 GMT 27.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان، أن نشاط أنقرة وموسكو في مجال توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" متواصل.
وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في"، "العملية تتواصل، ليس هناك أي تردد. نحن نقرر بأنفسنا ممن نشتري. خلفية عملية استيراد إس-400 هي فهمٌ مخفي في أنفسنا".
وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في 12 يوليو/تموز 2019.
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بأنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.
كما يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.
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أمس, 22:14 GMT
وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.
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