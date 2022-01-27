تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/أصغر-مشجعة-عراقية-تساند-منتخب-بلادها-ضد-المنتخب-الإيراني-فيديو-1057288136.html
أصغر مشجعة عراقية تساند منتخب بلادها ضد المنتخب الإيراني... فيديو
أصغر مشجعة عراقية تساند منتخب بلادها ضد المنتخب الإيراني... فيديو
رصد مراسل إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الخميس، شابا عراقيا يحمل فتاة رضيعة على مدرجات ملعب آزادي قبيل انطلاق المباراة ضد إيران. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T15:04+0000
2022-01-27T15:11+0000
رياضة
كرة قدم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103808/74/1038087457_0:159:2545:1590_1920x0_80_0_0_92d0187c83b7ad382f3f8ce303798e64.jpg
وقال الشاب إنه حضر إلى الملعب برفقة ابنته البالغة 8 أشهر لمساندة المنتخب العراقي، مطالبا الاتحاد العراقي بالسعي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 16 نقطة.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103808/74/1038087457_106:0:2437:1748_1920x0_80_0_0_df4799e592ea91ba9dce8c67529a4057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, كرة قدم, العراق

أصغر مشجعة عراقية تساند منتخب بلادها ضد المنتخب الإيراني... فيديو

15:04 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 27.01.2022)
© AFP 2021 / Khaled DESOUKIالمنتخب العراقي
المنتخب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Khaled DESOUKI
تابعنا عبر
رصد مراسل إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الخميس، شابا عراقيا يحمل فتاة رضيعة على مدرجات ملعب آزادي قبيل انطلاق المباراة ضد إيران.
وقال الشاب إنه حضر إلى الملعب برفقة ابنته البالغة 8 أشهر لمساندة المنتخب العراقي، مطالبا الاتحاد العراقي بالسعي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.
ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 16 نقطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية