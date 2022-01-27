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https://arabic.sputniknews.com/20220127/أصغر-مشجعة-عراقية-تساند-منتخب-بلادها-ضد-المنتخب-الإيراني-فيديو-1057288136.html
أصغر مشجعة عراقية تساند منتخب بلادها ضد المنتخب الإيراني... فيديو
أصغر مشجعة عراقية تساند منتخب بلادها ضد المنتخب الإيراني... فيديو
رصد مراسل إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الخميس، شابا عراقيا يحمل فتاة رضيعة على مدرجات ملعب آزادي قبيل انطلاق المباراة ضد إيران. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T15:04+0000
2022-01-27T15:04+0000
2022-01-27T15:11+0000
رياضة
كرة قدم
العراق
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وقال الشاب إنه حضر إلى الملعب برفقة ابنته البالغة 8 أشهر لمساندة المنتخب العراقي، مطالبا الاتحاد العراقي بالسعي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 16 نقطة.
العراق
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رياضة, كرة قدم, العراق
أصغر مشجعة عراقية تساند منتخب بلادها ضد المنتخب الإيراني... فيديو 15:04 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 27.01.2022)
رصد مراسل إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الخميس، شابا عراقيا يحمل فتاة رضيعة على مدرجات ملعب آزادي قبيل انطلاق المباراة ضد إيران.
وقال الشاب إنه حضر إلى الملعب برفقة ابنته البالغة 8 أشهر لمساندة
المنتخب العراقي
، مطالبا الاتحاد العراقي بالسعي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.
ويحتل
المنتخب العراقي
المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 16 نقطة.