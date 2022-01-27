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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات
أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T20:20+0000
2022-01-27T20:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر.وأشارت إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.وأبقت الوزارة مستوى التحذير بشأن السفر للإمارات عند أعلى درجة في الإرشادات التي جرى تحديثها، والتي تحث الأمريكيين بالفعل على عدم السفر إلى الإمارات بالنظر إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.وقبل يومين، وجهت السفارة والقنصلية الأمريكيتين نصيحة للرعايا الأمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في "الحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني".ويوم الاثنين الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.وقبل أكثر من أسبوع أعلنت الإمارات، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الطائرات-المسيرة-استراتيجية-أنصار-الله-الرخيصة-لتهديد-السعودية-والإمارات-1057291010.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات

20:20 GMT 27.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر.
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
الطائرات المسيرة... استراتيجية "أنصار الله" الرخيصة لتهديد السعودية والإمارات
16:54 GMT
وأشارت إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.
وأبقت الوزارة مستوى التحذير بشأن السفر للإمارات عند أعلى درجة في الإرشادات التي جرى تحديثها، والتي تحث الأمريكيين بالفعل على عدم السفر إلى الإمارات بالنظر إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقبل يومين، وجهت السفارة والقنصلية الأمريكيتين نصيحة للرعايا الأمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في "الحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني".
ويوم الاثنين الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.
كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.
وقبل أكثر من أسبوع أعلنت الإمارات، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله".
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