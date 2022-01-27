https://arabic.sputniknews.com/20220127/أمريكا-هناك-فرص-جيدة-للعودة-مع-إيران-إلى-الاتفاق-النووي-1057294909.html

أمريكا: هناك فرص جيدة للعودة مع إيران إلى الاتفاق النووي

أمريكا: هناك فرص جيدة للعودة مع إيران إلى الاتفاق النووي

أعلن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، اليوم الخميس، أن واشنطن ترى أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T19:53+0000

2022-01-27T19:53+0000

2022-01-27T19:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكغورك، متحدثًا في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي: "في الواقع، في سياق المفاوضات، نحن الآن حيث كنا في نهاية الصيف الماضي".واعتبر أن "هذا يعني أن هناك فرصة جيدة لعقد صفقة، ولكن هناك أيضا فرصة كبيرة جدا ألا تتم الصفقة... ونحن جاهزون لأي سيناريو".ورأى أن الولايات المتحدة وإيران "على وشك العودة" الآن إلى الاتفاق النووي؛ موضحا أنه "في الوقت نفسه، لن أراهن على هذا".من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء، أن الاتصالات المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تعقد قريبا.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ذكر يوم الاثنين الماضي، أن طهران ربما تفكر في عقد لقاءات مباشرة مع واشنطن حال ساعد ذلك في الوصول لاتفاق أفضل، لكنه أكد على عدم الوصول إلى تلك المرحلة بعد.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، عن عبد اللهيان، قوله إن "واشنطن تطالب دائما بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، لكن لم نصل لهذه المرحلة بعد".كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أشار إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء محادثات استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، بنجاح.وقال بلينكن، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف، في وقت سابق: "نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها على إيران للتأثير عليها، آخذة في الاعتبار ضيق الوقت (الضرورة القصوى)".وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/الخارجية-الإيرانية-حل-الكثير-من-نقاط-الخلاف-في-محادثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-1056298647.html

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