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https://arabic.sputniknews.com/20220127/إسرائيل-إصابات-كورونا-في-يناير-تتجاوز-حصيلة-2021-بأكمله-1057269939.html
إسرائيل... إصابات كورونا في يناير تتجاوز حصيلة 2021 بأكمله
إسرائيل... إصابات كورونا في يناير تتجاوز حصيلة 2021 بأكمله
أظهر تقرير لاستخبارات الجيش الإسرائيلي (أمان) صدر هذا الصباح (الخميس) أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تم تشخيص عدد أكبر من... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T10:24+0000
2022-01-27T10:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وبحسب التقريرالذي نشرته قناة "كان" الرسمية، تم تشخيص إصابة 960500 شخص العام الماضي، بينما تم تشخيص إصابة 1160000 بكورونا في الأسابيع الثلاثة من شهر يناير الجاري.وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية الليلة الماضية، تم تشخيص 76155 مصابا جديدا بكورونا.وارتفع عدد المرضى الذي وصفت حالتهم بالخطرة إلى 915 بينهم 198 متصلون بأجهزة التنفس الصناعي. وحتى الآن سجلت إسرائيل وفاة 8513 مريضا بفيروس كورونا.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إسرائيل... إصابات كورونا في يناير تتجاوز حصيلة 2021 بأكمله

10:24 GMT 27.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أظهر تقرير لاستخبارات الجيش الإسرائيلي (أمان) صدر هذا الصباح (الخميس) أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تم تشخيص عدد أكبر من الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي بأكمله.
وبحسب التقريرالذي نشرته قناة "كان" الرسمية، تم تشخيص إصابة 960500 شخص العام الماضي، بينما تم تشخيص إصابة 1160000 بكورونا في الأسابيع الثلاثة من شهر يناير الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية الليلة الماضية، تم تشخيص 76155 مصابا جديدا بكورونا.
وارتفع عدد المرضى الذي وصفت حالتهم بالخطرة إلى 915 بينهم 198 متصلون بأجهزة التنفس الصناعي. وحتى الآن سجلت إسرائيل وفاة 8513 مريضا بفيروس كورونا.
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