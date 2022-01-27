تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/إصابة-وزير-الدفاع-الكويتي-بفيروس-كورونا-1057291329.html
إصابة وزير الدفاع الكويتي بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الكويتي بفيروس كورونا
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الخميس، إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بفيروس كورونا المستجد. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T16:56+0000
2022-01-27T16:56+0000
فيروس كورونا
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg
وقالت وزارة الدفاع الكويتية، إن الشيخ حمد جابر العلي، سوف يطبق بروتوكول العزل المنزلي، بحسب صحيفة "القبس".وأوضحت وزارة الدفاع أن العزل يتم وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، لافتة إلى أن الوزير سيمارس مهام عمله عن بعد.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، تسجيل 6515 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 521341. ولم تشهد البلاد تسجيل وفيات خلال الفترة ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الرئاسة-لبنان-يرحب-بالمبادرة-الكويتية-لحل-الأزمة-1057194735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a0c4511e256b34871937ce48c75bac1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم

إصابة وزير الدفاع الكويتي بفيروس كورونا

16:56 GMT 27.01.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الخميس، إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية، إن الشيخ حمد جابر العلي، سوف يطبق بروتوكول العزل المنزلي، بحسب صحيفة "القبس".
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الرئاسة: لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية لحل الأزمة
أمس, 11:54 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع أن العزل يتم وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، لافتة إلى أن الوزير سيمارس مهام عمله عن بعد.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، تسجيل 6515 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 521341. ولم تشهد البلاد تسجيل وفيات خلال الفترة ذاتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية