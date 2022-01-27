"ألفيس"... القدس تكتسي بالأبيض.. فيديوهات
06:57 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 27.01.2022)
بدأت الثلوج في التساقط على القدس، الليلة الماضية، وتراكمت نحو 25 سنتيمترا في مشهد رائع، ارتدت فيه المدينة المقدسة الثوب الأبيض في مشهد نادر.
وغطت القدس ومناطق من الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية طبقة كثيفة من الثلوج، إيذانا بوصول العاصفة الثلجية "ألفيس"، بعدما زارت اليونان وقبرص وتركيا.
في القدس، تساقطت الثلوج بين 10 و25 سم خلال الليل، وفي هضبة الجولان السوري المحتلة وصلت إلى نحو 28 سم، وفق القناة "12" الإسرائيلية.
שער שכם ירושלים.— Asslan Khalil 💚 (@KhalilAsslan) January 26, 2022
باب العامود، القدس الشريف. pic.twitter.com/iK5p8j56Xm
وخلال الليل، انخفضت درجة الحرارة في القدس إلى نصف درجة تحت الصفر، فيما بلغت هذا الصباح درجة واحدة مئوية.
הר הבית ... בוקר טוב ישראל pic.twitter.com/MDThDWtRAy— 🟢Saher (@Saher95755738) January 27, 2022
وبسبب الثلوج، تم إغلاق المحاور المؤدية إلى القدس جزئيا، وداخل المدينة تجري عملية إزالة الثلوج من الطرق الرئيسية.
שלג , מעמק הצבאים..(ירושלים)..❄️ pic.twitter.com/b06VfheRvr— 🌏kisis (@kisis007) January 27, 2022
وطلبت السلطات الإسرائيلية من السكان في المدينة عدم مغادرة منازلهم خلال الساعات القليلة المقبلة وعدم القيادة، وأصدرت قرارا بتعليق الدراسة في القدس اليوم الخميس.
وأشارت بلدية القدس إلى أن تساقط الثلوج بلغ قرابة 20 سم خلال ساعات الليل، فيما لم ترد تقارير عن حوادث أو إصابات بسبب الطقس غير المعتاد.
ממילא ירושלים :כמות מטורפת של שלג שירדה..❄️ pic.twitter.com/I50pqzLsiW— 🌏kisis (@kisis007) January 27, 2022
ما اجملك يا قدسنا ورب العرش قد اكساكِ ببياض رحمته— Daniel pen (@Danielpen5) January 27, 2022
הר הבית בלבן 💜 pic.twitter.com/uKJuPlcx5K
وبثت وسائل إعلام وناشطون صورا وفيديوهات للمسجد الأقصى وهو اكتسى باللون الأبيض في مشهد مذهل، فيما ظهر عدد من الفلسطينيين وهم يرفعون علم بلادهم على أسواره.
הר הבית/אל אקצא ❄️👇 pic.twitter.com/CRaRrvTvlm— Real News IL (@RealNewsIL) January 27, 2022
علم فلسطين يرفرف على باب العامود بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/WonGvNTjrb— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 26, 2022
ومنذ مساء الأربعاء، تتساقط الثلوج على مناطق في شمال إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في محافظات من بينها رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل ونابلس.
وأعلنت الشرطة الفلسطينية إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج، في وقت تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).