https://arabic.sputniknews.com/20220127/إلفيس-القدس-تكتسي-بالأبيض-فيديوهات-1057221354.html

"ألفيس"... القدس تكتسي بالأبيض.. فيديوهات

"ألفيس"... القدس تكتسي بالأبيض.. فيديوهات

بدأت الثلوج في التساقط على القدس، الليلة الماضية، وتراكمت نحو 25 سنتيمترا في مشهد رائع، ارتدت فيه المدينة المقدسة الثوب الأبيض في مشهد نادر. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T06:57+0000

2022-01-27T06:57+0000

2022-01-27T07:06+0000

مدينة القدس

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وغطت القدس ومناطق من الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية طبقة كثيفة من الثلوج، إيذانا بوصول العاصفة الثلجية "ألفيس"، بعدما زارت اليونان وقبرص وتركيا.في القدس، تساقطت الثلوج بين 10 و25 سم خلال الليل، وفي هضبة الجولان السوري المحتلة وصلت إلى نحو 28 سم، وفق القناة "12" الإسرائيلية.وخلال الليل، انخفضت درجة الحرارة في القدس إلى نصف درجة تحت الصفر، فيما بلغت هذا الصباح درجة واحدة مئوية.وبسبب الثلوج، تم إغلاق المحاور المؤدية إلى القدس جزئيا، وداخل المدينة تجري عملية إزالة الثلوج من الطرق الرئيسية.وطلبت السلطات الإسرائيلية من السكان في المدينة عدم مغادرة منازلهم خلال الساعات القليلة المقبلة وعدم القيادة، وأصدرت قرارا بتعليق الدراسة في القدس اليوم الخميس.وأشارت بلدية القدس إلى أن تساقط الثلوج بلغ قرابة 20 سم خلال ساعات الليل، فيما لم ترد تقارير عن حوادث أو إصابات بسبب الطقس غير المعتاد.وبثت وسائل إعلام وناشطون صورا وفيديوهات للمسجد الأقصى وهو اكتسى باللون الأبيض في مشهد مذهل، فيما ظهر عدد من الفلسطينيين وهم يرفعون علم بلادهم على أسواره.ومنذ مساء الأربعاء، تتساقط الثلوج على مناطق في شمال إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في محافظات من بينها رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل ونابلس.وأعلنت الشرطة الفلسطينية إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج، في وقت تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

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مدينة القدس