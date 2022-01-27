https://arabic.sputniknews.com/20220127/إن-كنت-من-هؤلاء-عليك-الحذر-لدى-تناول-السبانخ-1057273522.html

إن كنت من هؤلاء... عليك الحذر لدى تناول السبانخ

إن كنت من هؤلاء... عليك الحذر لدى تناول السبانخ

تعتبر السبانخ واحدة من أصح الخضروات على هذا الكوكب، نظرا لارتفاع معدل المغذيات فيها. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T11:56+0000

2022-01-27T11:56+0000

2022-01-27T11:56+0000

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لكن خبراء التغذية يوصون بتناول هذه الأوراق الخضراء بحذر وبكميات محدودة لجني فوائدها دون الإضرار بصحتك، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".فوائد السبانخهناك العديد من الأسباب لتسمية السبانخ بأنها سوبر فود مثل أنها منخفضة السعرات الحرارية، ومحملة بالعناصر الغذائية الصحية وتدعم صحتك بعدة طرق.والسبانخ غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين A وC و K.قد يساعد تضمين هذه الأطعمة الفائقة بانتظام في نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة جيدة وفقدان الوزن وزيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم.نظرا لاحتواء السبانخ أيضا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI)، فإنها يمكن أن يساعد أيضا في السيطرة على مرض السكري.ماذا يحدث إذا تناولت السبانخ بكميات زائدة؟تناول وعاء صغير من السبانخ كل يوم ليس ضارا بالصحة ولن يؤدي إلى أي آثار جانبية. تناول السبانخ الزائد كل يوم يؤثر ببطء على صحتك بالطرق التالية:نقص المغذيات: تحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهو مركب طبيعي في النباتات، عندما تزيد كميته في الجسم عن المستوى الطبيعي، فإنه يبدأ في التأثير على قدرة الجسم على امتصاص المعادن الأخرى.يرتبط حمض الأكساليك بالزنك والمغنيسيوم والكالسيوم مما قد يؤدي إلى نقص تلك المعادن.الحساسية: تحتوي السبانخ على الهيستامين، وهي مادة كيميائية توجد في بعض خلايا الجسم والتي قد تؤدي إلى تأثير تحسسي زائف طفيف في بعض الحالات.التفاعل السام: قد يكون للإفراط في تناول السبانخ في وقت واحد أو على مدى فترة من الزمن تأثير سام على الجسم.مشاكل في المعدة: قد تؤدي الغازات والانتفاخ والمغص إلى مشاكل المعدة هذه بسبب ارتفاع نسبة الألياف في السبانخ.من يجب أن يتوخى الحذر عند تناول هذه الأوراق الخضراء؟إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى: عندما يكون هناك الكثير من حمض الأكساليك في الجسم بسبب تناول كميات كبيرة من السبانخ، فإن الجسم يجد صعوبة في طرده من الجسم، ما يؤدي إلى تراكم حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل: إلى جانب حمض الأكساليك، فإن السبانخ غنية أيضا بالبيوري ، وهو نوع من المركبات.قد يؤدي هذان المركبان معا إلى النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل. بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من آلام المفاصل والتورم والالتهابات، فإن تناول السبانخ الزائد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.إذا كنت تتناول أي دواء مضاد لتخثر (تجلط) الدم: كونها مصدرا غنيا بفيتامين K، فقد تتفاعل السبانخ مع عقار مضاد التخثر المستخدم لغرض ترقق الدم. قد تؤثر أيضا على عوامل التخثر الأخرى الموجودة في الدم.

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