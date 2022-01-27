إيران تتأهل رسميا إلى كأس العالم في قطر.. والسعودية على بعد خطوة

وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، على ستاد "أزادي"، ليصبح "تيم ملي" أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات، بحسب "فرانس برس".وبهذا الفوز، رفع منتخب إيران رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية الفائز الخميس أيضا على أرض لبنان 1-صفر، بينما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين، 9 نقاط في المركز الثالث.يأتي هذا في الوقت الذي بات فيه المنتخب السعودي على بُعد خطوة من حسم تأهله إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه أمس الأربعاء على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.وأحرز لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني.ويوم الثلاثاء المقبل، يضمن المنتخب السعودي بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخه في حال فوزه على نظيره الياباني.
وبهذا الفوز، رفع منتخب إيران رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية الفائز الخميس أيضا على أرض لبنان 1-صفر، بينما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين، 9 نقاط في المركز الثالث.
يأتي هذا في الوقت الذي بات فيه المنتخب السعودي على بُعد خطوة من حسم تأهله إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه أمس الأربعاء على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.
وأحرز لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني.
ويوم الثلاثاء المقبل، يضمن المنتخب السعودي بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخه في حال فوزه على نظيره الياباني.