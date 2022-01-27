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https://arabic.sputniknews.com/20220127/إيران-تتأهل-رسميا-إلى-كأس-العالم-في-قطر-والسعودية-على-بعد-خطوة-1057297044.html
إيران تتأهل رسميا إلى كأس العالم في قطر.. والسعودية على بعد خطوة
إيران تتأهل رسميا إلى كأس العالم في قطر.. والسعودية على بعد خطوة
بفوزه على نظيره العراقي 1-صفر، اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، تأهل المنتخب الإيراني إلى... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T21:27+0000
2022-01-27T21:27+0000
منتخب السعودية
منتخب إيران
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وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، على ستاد "أزادي"، ليصبح "تيم ملي" أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات، بحسب "فرانس برس".وبهذا الفوز، رفع منتخب إيران رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية الفائز الخميس أيضا على أرض لبنان 1-صفر، بينما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين، 9 نقاط في المركز الثالث.يأتي هذا في الوقت الذي بات فيه المنتخب السعودي على بُعد خطوة من حسم تأهله إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه أمس الأربعاء على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.وأحرز لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني.ويوم الثلاثاء المقبل، يضمن المنتخب السعودي بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخه في حال فوزه على نظيره الياباني.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/السعودية-تستضيف-تحضيرات-أربعة-منتخبات-لكأس-أمم-أفريقيا-1054831572.html
منتخب إيران
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منتخب السعودية, منتخب إيران

إيران تتأهل رسميا إلى كأس العالم في قطر.. والسعودية على بعد خطوة

21:27 GMT 27.01.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTONمنتخب السعودية الأولمبي
منتخب السعودية الأولمبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTON
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بفوزه على نظيره العراقي 1-صفر، اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، على ستاد "أزادي"، ليصبح "تيم ملي" أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات، بحسب "فرانس برس".
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
السعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا
1 يناير, 17:26 GMT
وبهذا الفوز، رفع منتخب إيران رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية الفائز الخميس أيضا على أرض لبنان 1-صفر، بينما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين، 9 نقاط في المركز الثالث.
يأتي هذا في الوقت الذي بات فيه المنتخب السعودي على بُعد خطوة من حسم تأهله إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه أمس الأربعاء على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.
وأحرز لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني.
ويوم الثلاثاء المقبل، يضمن المنتخب السعودي بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخه في حال فوزه على نظيره الياباني.
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