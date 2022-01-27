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https://arabic.sputniknews.com/20220127/إيطاليا-تقترح-استضافة-بطولة-أوروبا-في-2028-أو-2032-1057219582.html
إيطاليا تقترح استضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032
إيطاليا تقترح استضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032
قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء، إن إيطاليا ستقدم مقترحا للاتحاد الأوروبي (اليويفا) لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T01:05+0000
2022-01-27T01:05+0000
إيطاليا
بطولة أوروبا
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وخططت إيطاليا في البداية لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030 لكنها تركز على مشروع أصغر وأكثر جاذبية يعطي البلاد فرصة لإجراء تحديثات ضرورية بالاستادات.وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، وأضاف "سنقيم الاختيارين وسنتعامل بجدية لأن لدينا رغبة هائلة في تحديث البنية التحتية على سبيل المثال في البندقية وكالياري وبولونيا وباري".ولم تخضع بعض الملاعب الإيطالية لتطوير منذ كأس العالم 1990، وهي آخر بطولة كبرى استضافتها إيطاليا بمفردها.وأكدت دول أخرى رغبتها في استضافة بطولة أوروبا ،2028 وأعلنت بريطانيا عن عرض مشترك مع أيرلندا.
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إيطاليا, بطولة أوروبا

إيطاليا تقترح استضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032

01:05 GMT 27.01.2022
© AP Photo / Laurence Griffithsالمنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا يورو 2020 في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Laurence Griffiths
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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء، إن إيطاليا ستقدم مقترحا للاتحاد الأوروبي (اليويفا) لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032.

وخططت إيطاليا في البداية لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030 لكنها تركز على مشروع أصغر وأكثر جاذبية يعطي البلاد فرصة لإجراء تحديثات ضرورية بالاستادات.
وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي،
"الخطوة الحاسمة في بطولة أوروبا 2028 ستكون في مارس وسنقدم ملف ترشيحنا أمام اللجنة التنفيذية باليويفا والفرصة متاحة أيضا في نسخة 2032".
وأضاف "سنقيم الاختيارين وسنتعامل بجدية لأن لدينا رغبة هائلة في تحديث البنية التحتية على سبيل المثال في البندقية وكالياري وبولونيا وباري".
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ولم تخضع بعض الملاعب الإيطالية لتطوير منذ كأس العالم 1990، وهي آخر بطولة كبرى استضافتها إيطاليا بمفردها.
وأكدت دول أخرى رغبتها في استضافة بطولة أوروبا ،2028 وأعلنت بريطانيا عن عرض مشترك مع أيرلندا.
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