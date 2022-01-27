اعتداء على مصور روسي في أحياء "مدينة القمامة" بالقاهرة

وقال كوتوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" إنه تم اعتقاله في القاهرة من قبل الشرطة المصرية، وذلك بعد محاولته الدفاع عن نفسه إثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل مواطنين محليين يعملون في مدينة القمامة بأحياء القاهرة المصرية.وأشار كوتوف إلى أن أحد السكان المحليين لوح بقبضته عندما بدأ بالتصوبر في "مدينة القمامة" المعروفة بالحي التاريخي في العاصمة المصرية حيث يعيش العمال بجمع وفرز النفايات.وبحسب المصور الروسي اندلع قتال مع ثلاثة مصريين آخرين، موضحا أن المهاجمين اتهموه أنه كان يلتقط صورًا لزوجة أحد المصريين.وقال كوتوف: "لم تفعل الشرطة شيئا فهم لا يتحدثون الإنجليزية وأخذوا جواز سفري والكاميرا الخاصة بي واحتجزوني".وأضاف المصور: "تم تقديم المساعدة الطبية من خلال خياطة الجروح وهذا كل شيء".وأعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في القاهرة أن الحادث وقع في حي منشية ناصر بالقاهرة.
كشف المصور والمدون الروسي، أرسيني كوتوف، عن تعرضه لاعتداء غير مبرر من قبل مواطنين مصريين، خلال قيامه بتصوير لقطات داخل مدينة القمامة في أحياء العاصمة المصرية القاهرة.
وقال كوتوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" إنه تم اعتقاله في القاهرة من قبل الشرطة المصرية، وذلك بعد محاولته الدفاع عن نفسه إثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل مواطنين محليين يعملون في مدينة القمامة بأحياء القاهرة المصرية.