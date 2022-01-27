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الإمارات تتقدم على سوريا بهدف نظيف في الشوط الأول... فيديو
الإمارات تتقدم على سوريا بهدف نظيف في الشوط الأول... فيديو
انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي سوريا والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف نظيف. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T16:04+0000
2022-01-27T16:05+0000
منتخب سوريا
بطولة كأس العالم 2022
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وسجل للمنتخب الإماراتي لاعبه كايو كانيدو، في الدقيقة 43.هذا ويحتل المنتخب السوري المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يأتي الأبيض الإماراتي ثالثا بـ6 نقاط.وصرح المدرب السوري مهند البوشي، لموقع "كوورة، إن منتخب بلاده قادر على حصد النقاط الكاملة، قائلا: "كل المعطيات والظروف وفارق الخبرة والإمكانيات ترجح فوز المنتخب السوري، الذي يعيش حالة أفضل من نظيره الإماراتي الذي يفتقد لاعبين مميزين، وما زال يعيش تحت الضغط النفسي والجماهيري بعد الهزيمة بخماسية من قطر في كأس العرب".
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منتخب سوريا, بطولة كأس العالم 2022, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تتقدم على سوريا بهدف نظيف في الشوط الأول... فيديو

16:04 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 27.01.2022)
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniجماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019
جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي سوريا والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف نظيف.
وسجل للمنتخب الإماراتي لاعبه كايو كانيدو، في الدقيقة 43.
هذا ويحتل المنتخب السوري المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يأتي الأبيض الإماراتي ثالثا بـ6 نقاط.
وصرح المدرب السوري مهند البوشي، لموقع "كوورة، إن منتخب بلاده قادر على حصد النقاط الكاملة، قائلا: "كل المعطيات والظروف وفارق الخبرة والإمكانيات ترجح فوز المنتخب السوري، الذي يعيش حالة أفضل من نظيره الإماراتي الذي يفتقد لاعبين مميزين، وما زال يعيش تحت الضغط النفسي والجماهيري بعد الهزيمة بخماسية من قطر في كأس العرب".
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