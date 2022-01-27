الإمارات تتقدم على سوريا بهدف نظيف في الشوط الأول... فيديو

وسجل للمنتخب الإماراتي لاعبه كايو كانيدو، في الدقيقة 43.هذا ويحتل المنتخب السوري المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يأتي الأبيض الإماراتي ثالثا بـ6 نقاط.وصرح المدرب السوري مهند البوشي، لموقع "كوورة، إن منتخب بلاده قادر على حصد النقاط الكاملة، قائلا: "كل المعطيات والظروف وفارق الخبرة والإمكانيات ترجح فوز المنتخب السوري، الذي يعيش حالة أفضل من نظيره الإماراتي الذي يفتقد لاعبين مميزين، وما زال يعيش تحت الضغط النفسي والجماهيري بعد الهزيمة بخماسية من قطر في كأس العرب".
هذا ويحتل المنتخب السوري المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يأتي الأبيض الإماراتي ثالثا بـ6 نقاط.
وصرح المدرب السوري مهند البوشي، لموقع "كوورة، إن منتخب بلاده قادر على حصد النقاط الكاملة، قائلا: "كل المعطيات والظروف وفارق الخبرة والإمكانيات ترجح فوز المنتخب السوري، الذي يعيش حالة أفضل من نظيره الإماراتي الذي يفتقد لاعبين مميزين، وما زال يعيش تحت الضغط النفسي والجماهيري بعد الهزيمة بخماسية من قطر في كأس العرب".