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الإمارات تقدم مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" لقطاع غزة
الإمارات تقدم مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" لقطاع غزة
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة قافلة طبية تضم مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الواقي من فيروس كورونا، لوزارة الصحة في قطاع غزة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T20:54+0000
2022-01-27T20:54+0000
قطاع غزة
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القافلة وصلت إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، عبر معبر رفح البري.وتعد هذه أضخم قافلة دعم طبي من دولة الإمارات لصالح القطاع منذ بدء وباء فيروس كورونا.ومن المقرر أن يتم توزيع اللقاحات بشكل فوري على مراكز التطعيم لتشجيع السكان على التطعيم بعد دخول القطاع في موجة رابعة من كورونا.من جانبه، قال وزير الصحة الفلسطيني الأسبق جواد الطيبي، إن هذه الدفعة من المساعدات الإماراتية وصلت في وقتها لدعم قطاع الصحة، وتطعيم الطلبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/وزارة-الداخلية-في-قطاع-غزة-تقرر-منع-السفر-عبر-معبر-رفح-الدولي-لغير-متلقي-لقاح-كورونا-1053549029.html
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قطاع غزة, فيروس كورونا

الإمارات تقدم مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" لقطاع غزة

20:54 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIBالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 3 مارس 2021
التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 3 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIB
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قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة قافلة طبية تضم مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الواقي من فيروس كورونا، لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القافلة وصلت إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، عبر معبر رفح البري.
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
وزارة داخلية قطاع غزة تمنع السفر عبر معبر رفح الدولي لغير متلقي لقاح كورونا
4 ديسمبر 2021, 13:38 GMT
وتعد هذه أضخم قافلة دعم طبي من دولة الإمارات لصالح القطاع منذ بدء وباء فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يتم توزيع اللقاحات بشكل فوري على مراكز التطعيم لتشجيع السكان على التطعيم بعد دخول القطاع في موجة رابعة من كورونا.
من جانبه، قال وزير الصحة الفلسطيني الأسبق جواد الطيبي، إن هذه الدفعة من المساعدات الإماراتية وصلت في وقتها لدعم قطاع الصحة، وتطعيم الطلبة.
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