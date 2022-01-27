الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يهدد السلم الدولي

موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية تجاه بحر اليابان، يعتقد أنهما كانا صواريخ باليستية قصيرة المدى.وذكرت مصرالي في بيان: "إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، وآخرها في 27 كانون الثاني/ يناير، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين ويتعارض مع الجهود الدولية لاستئناف الحوار والانخراط في إجراءات لمساعدة شعب البلاد".وأضافت المتحدثة أنه يتعين على كوريا الشمالية الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت بيونغ يانغ إلى "الكف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والرد بشكل بناء على الاستعداد للحوار" مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقالت مصرالي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أي عملية دبلوماسية، ودعا كوريا الشمالية إلى التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.أجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الخميس، إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية تهدد الأمن الدولي والإقليمي.
موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية تجاه بحر اليابان، يعتقد أنهما كانا صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وذكرت مصرالي في بيان: "إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، وآخرها في 27 كانون الثاني/ يناير، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين ويتعارض مع الجهود الدولية لاستئناف الحوار والانخراط في إجراءات لمساعدة شعب البلاد".
وأضافت المتحدثة أنه يتعين على كوريا الشمالية الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت بيونغ يانغ إلى "الكف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والرد بشكل بناء على الاستعداد للحوار" مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقالت مصرالي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أي عملية دبلوماسية، ودعا كوريا الشمالية إلى التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.
أجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.