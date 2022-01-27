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الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يهدد السلم الدولي
الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يهدد السلم الدولي
قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الخميس، إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة التي أجرتها... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T20:00+0000
2022-01-27T20:00+0000
العالم
كوريا الشمالية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية تجاه بحر اليابان، يعتقد أنهما كانا صواريخ باليستية قصيرة المدى.وذكرت مصرالي في بيان: "إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، وآخرها في 27 كانون الثاني/ يناير، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين ويتعارض مع الجهود الدولية لاستئناف الحوار والانخراط في إجراءات لمساعدة شعب البلاد".وأضافت المتحدثة أنه يتعين على كوريا الشمالية الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت بيونغ يانغ إلى "الكف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والرد بشكل بناء على الاستعداد للحوار" مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقالت مصرالي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أي عملية دبلوماسية، ودعا كوريا الشمالية إلى التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.أجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/كوريا-الشمالية-تنذر-باستئناف-تجاربها-النووية-والصاروخية-1056711920.html
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العالم, كوريا الشمالية, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يهدد السلم الدولي

20:00 GMT 27.01.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / KCNA
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قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الخميس، إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية تهدد الأمن الدولي والإقليمي.
موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية تجاه بحر اليابان، يعتقد أنهما كانا صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وذكرت مصرالي في بيان: "إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، وآخرها في 27 كانون الثاني/ يناير، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين ويتعارض مع الجهود الدولية لاستئناف الحوار والانخراط في إجراءات لمساعدة شعب البلاد".
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
كوريا الشمالية تنذر باستئناف تجاربها النووية والصاروخية
20 يناير, 02:57 GMT
وأضافت المتحدثة أنه يتعين على كوريا الشمالية الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت بيونغ يانغ إلى "الكف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والرد بشكل بناء على الاستعداد للحوار" مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقالت مصرالي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أي عملية دبلوماسية، ودعا كوريا الشمالية إلى التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.
أجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
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