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البرلمان الكازاخستاني يجرد نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن الوطني الممنوحة له مدى الحياة
البرلمان الكازاخستاني يجرد نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن الوطني الممنوحة له مدى الحياة
وافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق،... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T05:26+0000
2022-01-27T05:26+0000
كازاخستان
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ونشر موقع "البرلمان الكازاخستاني" بيانا رسميا للقرار الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ.وفي السياق نفسه، أعلن النائب كانات نوروف أن مجلس النواب قد وافق مسبقًا على هذه التعديلات خلال الجلسة العامة. وبحسب ما خلصت إليه لجنة التشريع الدستوري والسلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون التابعة للغرفة، فإن التعديلات تهدف إلى نقل صلاحيات رئيس المؤتمر الوطني ومجلس الأمن إلى رئيس البلاد.
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البرلمان الكازاخستاني يجرد نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن الوطني الممنوحة له مدى الحياة

05:26 GMT 27.01.2022
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وافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، في الجمعية العامة ومجلس الأمن الكازاخستاني.
ونشر موقع "البرلمان الكازاخستاني" بيانا رسميا للقرار الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ.
وفي السياق نفسه، أعلن النائب كانات نوروف أن مجلس النواب قد وافق مسبقًا على هذه التعديلات خلال الجلسة العامة.
وبحسب ما خلصت إليه لجنة التشريع الدستوري والسلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون التابعة للغرفة، فإن التعديلات تهدف إلى نقل صلاحيات رئيس المؤتمر الوطني ومجلس الأمن إلى رئيس البلاد.
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