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https://arabic.sputniknews.com/20220127/البنتاغون-لم-نتخذ-قرارا-بعد-بشأن-قوات-الحرس-الوطني-المتواجدة-في-أوكرانيا-1057297228.html
البنتاغون: لم نتخذ قرارا بعد بشأن قوات الحرس الوطني المتواجدة في أوكرانيا
البنتاغون: لم نتخذ قرارا بعد بشأن قوات الحرس الوطني المتواجدة في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن لم يتخذ أي قرار بسحب قوات الحرس الوطني التابعة لولاية فلوريدا الموجودة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T21:36+0000
2022-01-27T21:36+0000
2022-01-27T21:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "لم يكن هناك قرار في هذه المرحلة لتغيير مهمتهم أو وضعهم داخل أوكرانيا. أعضاء الحرس الوطني لفلوريدا ما زالوا هناك بصفة استشارية وتدريبية".وأشار كيربي إلى أن هناك أقل من 200 فرد من الحرس الوطني لفلوريدا في أوكرانيا، مضيفا أنه حال التوصل إلى قرار بسحب القوات الأمريكية من أوكرانيا، فستكون وزارة الدفاع قادرة على إخراجها على وجه السرعة.اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/ما-حجم-القوات-الأمريكية-في-أوكرانيا-وهل-تضطر-واشنطن-إلى-سحبها-1056768741.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: لم نتخذ قرارا بعد بشأن قوات الحرس الوطني المتواجدة في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن لم يتخذ أي قرار بسحب قوات الحرس الوطني التابعة لولاية فلوريدا الموجودة في أوكرانيا والتي تعمل كمستشارين عسكريين.
واشنطن-
سبوتنيك
. وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "لم يكن هناك قرار في هذه المرحلة لتغيير مهمتهم أو وضعهم داخل أوكرانيا. أعضاء الحرس الوطني لفلوريدا ما زالوا هناك بصفة استشارية وتدريبية".
وأشار كيربي إلى أن هناك أقل من
200 فرد من الحرس الوطني
لفلوريدا في أوكرانيا، مضيفا أنه حال التوصل إلى قرار بسحب القوات الأمريكية من أوكرانيا، فستكون وزارة الدفاع قادرة على إخراجها على وجه السرعة.
اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها
عدم الاعتداء على أي طرف
.
في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل
تهديدا للأمن القومي
، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء.