https://arabic.sputniknews.com/20220127/الجيش-اليمني-يعلن-استعادة-مواقع-مهمة-من-قبضة-أنصار-الله-إثر-معارك-غربي-تعز-1057295066.html

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع "مهمة" من قبضة "أنصار الله" إثر معارك غربي تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع "مهمة" من قبضة "أنصار الله" إثر معارك غربي تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، السيطرة على مواقع وصفها بـ "المهمة" إثر معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T19:59+0000

2022-01-27T19:59+0000

2022-01-27T19:59+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش)، أحرزت تقدما جديداً في الجبهات الغربية لمحافظة تعز، بإسناد من مقاتلات التحالف".وأوضحت وزارة وزارة الدفاع اليمنية أن "قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مَقبنة (غرب تعز)".وأشارت وزارة الدفاع اليمنية إلى "استهداف مقاتلات التحالف بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات للحوثيين في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي".ووفقاً للجيش اليمني، "سقط إثر المعارك العشرات من عناصر الحوثيين بين قتلى وجرحى، كما دمرت قوات الجيش ومقاتلات التحالف عدداً من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للحوثيين".في المقابل، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن غارة على مديرية مقبنة (غرب تعز)".وتأتي التطورات الميدانية في محافظة تعز، بعد أيام من سيطرة الجيش اليمني على مرتفعي الصفراء والجبيرية، يوم الثلاثاء الماضي، إثر هجوم لقواته على مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبهة العنين بمديرية جبل حَبشي غرب تعز، في مسعى للتقدم والسيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظة الحديدة، تمهيداً للالتحام بألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة التي تخوض مواجهات ضد الجماعة في مديرية مَقبنة غرب تعز، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".وتكتسب محافظة تعز التي تتقاسم القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، السيطرة عليها، أهميةً استراتيجيةً لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مفخخة-لـ-أنصار-الله-قبالة-مرفأ-شمال-حجة-1056249126.html

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العالم العربي, اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني